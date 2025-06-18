Максим Галкін відзначає 49-річчя на Сейшелах: без пафосу, але з теплом та сенсом

Гуморист Максим Галкін, який нещодавно вразив публіку своїм «напівоголеним» фото, відзначає сьогодні, 18 червня, свій 49-й день народження.



Шоумен, телеведучий, сатирик та пародист, який останніми роками також активно висловлює свою громадянську позицію, вибрав для святкування місце далеко від суєти — сонячні Сейшельські острови.

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Максим поділився коротким, але виразним фото в Instagram, на якому показав себе крупним планом. Без фільтрів та фотошопу — як він сам відзначив за допомогою емодзі, «таким, який є».

Цей жест став своєрідною відповіддю на коментарі та чутки щодо його зовнішності: Галкін демонструє впевненість і спокій у віці «майже 50», і це викликає у шанувальників лише повагу.



У свій день народження він опинився не в компанії галасливих гостей, а з рідними — дітьми, Лізою та Гаррі. Разом вони їли морозиво і, як жартівливо зазначив Максим, «відзначили по-дорослому» із шампанським. Особливих урочистостей він не влаштовував — натомість вибрав сімейну подорож.

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Дружина Максима Алла Пугачова цього разу залишилася вдома. За словами близьких до сім'ї джерел, Примадонна уникає літаків та не переносить спеку. Попри відстань, пара, як і раніше, разом і регулярно з'являється у соцмережах один одного.

Тим часом соцмережі буквально вибухнули вітаннями. На сторінці артиста тисячі теплих коментарів від шанувальників з усього світу:

«Довгих, здорових років Вам та вашим коханим, живіть, любіть, творіть», «Максиме Олександровичу, з днем народження! Привітання з Казахстану!», «Яке чудове фото! З Днем Народження, світла та талановита людина», — пишуть шанувальники.

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Також дехто з них помітив, що на фото гуморист на першому плані розмістив обручку — певно, натякаючи, що для нього найбільше значення має сім'я.

Зазначимо, Максим Галкін разом з сім'єю покинув росію після агресії путіна проти нашої країни і сьогодні живе на Кіпрі. Він активно гастролює країнами Європи та Америки, продовжуючи виступати російською мовою, але вже в рамках самостійної творчої програми, де гумор поєднується з гострою сатирою та роздумами про сучасність. Його концерти збирають аншлаги у Німеччині, Латвії, Чехії, Канаді та Ізраїлі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у липні Максим Галкін та Алла Пугачова поїдуть до Латвії, де гуморист дасть кілька концертів.

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