- 00:07 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 18.06 23:02 На закупівлі медобладнання для онкохворих Інституту раку вкрали понад 231 мільйон гривень, — НАБУ
- 18.06 22:27 Секрети використання лаванди на кухні: деякі з них вам точно сподобаються
- 18.06 22:00 Ароматне масло з анчоусами: просто і смачно
- 18.06 21:30 Ситуація напружена: син Девіда Бекхема Бруклін проігнорував лицарське звання батька
- 18.06 21:01 Як вибрати солодкий кавун у магазині: є перевірені методи
- 18.06 20:52 Україна U21 у грі з червоною карткою поступилася Нідерландам і вилетіла з Євро-2025: відеоогляд матчу
- 18.06 20:45 «Милуючись трояндами художниці Олени Нестерової, неначе відчуваєш їх аромат», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 18.06 20:33 Зробив свідомий вибір на користь військової служби: війна забрала життя 24-річного прикордонника з Чернігівщини
- 18.06 20:06 Мафіни з виноградом, сиром дорблю та мигдалем: сміливо подавайте на святковий стіл
- 18.06 19:54 Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
- 18.06 19:48 У Києві назвали кількість загиблих під час ракетної атаки росіян
Максим Галкін відзначає 49-річчя на Сейшелах: без пафосу, але з теплом та сенсом
Гуморист Максим Галкін, який нещодавно вразив публіку своїм «напівоголеним» фото, відзначає сьогодні, 18 червня, свій 49-й день народження.
Шоумен, телеведучий, сатирик та пародист, який останніми роками також активно висловлює свою громадянську позицію, вибрав для святкування місце далеко від суєти — сонячні Сейшельські острови.
Максим поділився коротким, але виразним фото в Instagram, на якому показав себе крупним планом. Без фільтрів та фотошопу — як він сам відзначив за допомогою емодзі, «таким, який є».
Цей жест став своєрідною відповіддю на коментарі та чутки щодо його зовнішності: Галкін демонструє впевненість і спокій у віці «майже 50», і це викликає у шанувальників лише повагу.
У свій день народження він опинився не в компанії галасливих гостей, а з рідними — дітьми, Лізою та Гаррі. Разом вони їли морозиво і, як жартівливо зазначив Максим, «відзначили по-дорослому» із шампанським. Особливих урочистостей він не влаштовував — натомість вибрав сімейну подорож.
Дружина Максима Алла Пугачова цього разу залишилася вдома. За словами близьких до сім'ї джерел, Примадонна уникає літаків та не переносить спеку. Попри відстань, пара, як і раніше, разом і регулярно з'являється у соцмережах один одного.
Тим часом соцмережі буквально вибухнули вітаннями. На сторінці артиста тисячі теплих коментарів від шанувальників з усього світу:
«Довгих, здорових років Вам та вашим коханим, живіть, любіть, творіть», «Максиме Олександровичу, з днем народження! Привітання з Казахстану!», «Яке чудове фото! З Днем Народження, світла та талановита людина», — пишуть шанувальники.
Також дехто з них помітив, що на фото гуморист на першому плані розмістив обручку — певно, натякаючи, що для нього найбільше значення має сім'я.
Зазначимо, Максим Галкін разом з сім'єю покинув росію після агресії путіна проти нашої країни і сьогодні живе на Кіпрі. Він активно гастролює країнами Європи та Америки, продовжуючи виступати російською мовою, але вже в рамках самостійної творчої програми, де гумор поєднується з гострою сатирою та роздумами про сучасність. Його концерти збирають аншлаги у Німеччині, Латвії, Чехії, Канаді та Ізраїлі.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у липні Максим Галкін та Алла Пугачова поїдуть до Латвії, де гуморист дасть кілька концертів.988
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
Тельцям категорично не можна сьогодні брехати, а Левам не варто розпочинати новий проєкт: гороскоп на 18 червня та інформація про сумісність у шлюбі від мольфара