41.20 / 41.78 47.65 / 48.35
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Максим Галкін відзначає 49-річчя на Сейшелах: без пафосу, але з теплом та сенсом

15:31 18 червня 2025
Максим Галкін, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/p/DKtrDV_MwJA/?hl=ua&amp;img_index=1

Гуморист Максим Галкін, який нещодавно вразив публіку своїм «напівоголеним» фото, відзначає сьогодні, 18 червня, свій 49-й день народження.

Шоумен, телеведучий, сатирик та пародист, який останніми роками також активно висловлює свою громадянську позицію, вибрав для святкування місце далеко від суєти — сонячні Сейшельські острови.

Максим поділився коротким, але виразним фото в Instagram, на якому показав себе крупним планом. Без фільтрів та фотошопу — як він сам відзначив за допомогою емодзі, «таким, який є».

Цей жест став своєрідною відповіддю на коментарі та чутки щодо його зовнішності: Галкін демонструє впевненість і спокій у віці «майже 50», і це викликає у шанувальників лише повагу.

У свій день народження він опинився не в компанії галасливих гостей, а з рідними — дітьми, Лізою та Гаррі. Разом вони їли морозиво і, як жартівливо зазначив Максим, «відзначили по-дорослому» із шампанським. Особливих урочистостей він не влаштовував — натомість вибрав сімейну подорож.

РЕКЛАМА

Дружина Максима Алла Пугачова цього разу залишилася вдома. За словами близьких до сім'ї джерел, Примадонна уникає літаків та не переносить спеку. Попри відстань, пара, як і раніше, разом і регулярно з'являється у соцмережах один одного.

Тим часом соцмережі буквально вибухнули вітаннями. На сторінці артиста тисячі теплих коментарів від шанувальників з усього світу:

«Довгих, здорових років Вам та вашим коханим, живіть, любіть, творіть», «Максиме Олександровичу, з днем народження! Привітання з Казахстану!», «Яке чудове фото! З Днем Народження, світла та талановита людина», — пишуть шанувальники.

РЕКЛАМА

Також дехто з них помітив, що на фото гуморист на першому плані розмістив обручку — певно, натякаючи, що для нього найбільше значення має сім'я.

Зазначимо, Максим Галкін разом з сім'єю покинув росію після агресії путіна проти нашої країни і сьогодні живе на Кіпрі. Він активно гастролює країнами Європи та Америки, продовжуючи виступати російською мовою, але вже в рамках самостійної творчої програми, де гумор поєднується з гострою сатирою та роздумами про сучасність. Його концерти збирають аншлаги у Німеччині, Латвії, Чехії, Канаді та Ізраїлі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у липні Максим Галкін та Алла Пугачова поїдуть до Латвії, де гуморист дасть кілька концертів.

РЕКЛАМА

988

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 19 червня. Фото Pixabay

Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня

Лаванда, фото з відкритих джерел

Тельцям категорично не можна сьогодні брехати, а Левам не варто розпочинати новий проєкт: гороскоп на 18 червня та інформація про сумісність у шлюбі від мольфара

Монети, фото з відкритих джерел

Зірки допоможуть: які знаки Східного гороскопу скоро купатимуться в грошах

Вареники із сиром на пару. Фото фудблогерки Світлани Юрченко

Вареники з сиром на пару: порадуйте родину ситною вечерею

Наступний матеріал
Новини партнерів