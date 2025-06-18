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Стало відомо, чи поїдуть Пугачова та Галкін до Латвії на фестиваль Лайми Вайкулє
Днями Латвія заборонила в'їзд на територію країни ще кільком російським артистам, а також улюбленій пропагандистці путіна. Це стало приводом для того, щоб деякі недоброзичливці стали радіти тому, що, можливо, латиська влада не дозволить приїзд й Аллі Пугачовій, яка свого часу підтримала свою доньку Христину Орбакайте.
Проте Лайма Вайкулє в інтерв'ю поділилася зовсім іншою інформацією, пише rus.tvnet.lv.
«Вони приїдуть до Латвії у червні… Цього року у Максима будуть концерти в Латвії. Вони обоє, як і в інші роки, будуть гостями мого фестивалю. І я, і всі інші дуже раді їхній присутності на Laima Rendezvous», — зазначила артистка.
При цьому Лайма Вайкулє допустила, що плани можуть змінитися з різних причин, але підтвердила, що і Пугачова, і Галкін мають намір відвідати Латвію.
Видання нагадує, що фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 пройде з 25 по 27 липня у мальовничому концертному залі «Дзінтарі» в Юрмалі. Фестиваль вже став літньою музичною традицією, об'єднуючи найвидатніших артистів з Латвії та інших країн світу, даруючи глядачам незабутнє свято живої музики у супроводі оркестру.
Нагадаємо, минулого року фестиваль в Юрмалі відвідали Потап і Настя, та ще низка українських артистів. Цього року вони також, за словами Лайми Вайкулє, підтвердили свою участь.1934
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