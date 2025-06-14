- 11:33 В США республіканці заблокували додаткові кошти Україні: що сталось
- 11:22 Російська мова на сцені Києва: Андрій Данилко опинився у центрі скандалу
- 10:46 Ракети «на будь-який смак» та майже 200 дронів: у Повітряних силах розповіли, як відбивали наліт на Кременчук
- 09:57 Ударні дрони навідалися на військовий аеродром під Воронежем
- 09:31 Непереможного боксера, який народився в росії, зарізали на вокзалі в Берліні
- 09:11 Сотні ізраїльтян постраждали внаслідок ракетного удару Ірану в ніч проти 15 червня
- 09:07 Парад на тлі протестів: як американці «привітали» президента Трампа з 79-річчям
- 08:42 Ціль — Кременчук: вночі росіяни масовано ударили по Полтавщині ракетами та безпілотниками
- 08:17 Скорпіонам треба контролювати емоції, а Рибам не перевантажувати себе: гороскоп на 15 червня
- 07:38 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 14.06 22:26 Три аксесуари, яким ви подякуєте в подорожі: це зручно і комфортно
- 14.06 21:59 Мариновані огірки на будь-який смак: простий рецепт від гастроблогера
«Справжній 18+ контент»: фото оголеного Максима Галкіна викликало фурор у Мережі
Поки співачка Алла Пугачова бере участь у рекламній сесії українського весільного салону на Кіпрі, її чоловік Максим Галкін проводить відпустку з дітьми Гаррі та Лізою на Сейшельских островах.
І, схоже, наявність у нього вільного часу дозволяє гумористу оновлювати особисту сторінку у соціальній мережі, що він регулярно і робить. Чергове підтвердження цього з'явилося в Мережі днями. На свіжій світлині артист зазнімкував себе на дивані в одних лише білих шортах. Підтягнутий і засмаглий торс Галкін залишив абсолютно голим.
Судячи з коментарів, фотографія справила справжній фурор серед фоловерів гумориста. Пост зібрав безліч схвальних коментарів.
«Нарешті справжній 18+ контент! Ми чекали», «Ось усе розумію, крім одного: Максиме, ви дорослішати (старіти) коли-небудь плануєте? Чи не соромно вам?», «Аполлон відпочиває», «Дуже гарячий чоловік», — написали фанатки.
Але знайшлися й інтернет-користувачі, яких відвертий кадр здивував. Особливо їх зацікавило, як до подібних публікацій ставиться законна дружина артиста.
«А Пугачова схвалила? Чи її вже ніхто не питає?», «Таке відчуття, що він в активному пошуку», «Скоро 50 років, а Максим туди ж», — висловилися фоловери.
Втім, допис зібрав майже 50 тисяч переглядів за кілька годин, і більшість коментарів переважно позитивного характеру.
Нагадаємо, раніше в Мережі опублікували відео прогулянки Галкіна і Пугачової вулицею міста Лімассол на Кіпрі.4694
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Зірка», Стрільцям — «Закохані», а Козорогам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 15 червня