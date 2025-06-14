«Справжній 18+ контент»: фото оголеного Максима Галкіна викликало фурор у Мережі

Поки співачка Алла Пугачова бере участь у рекламній сесії українського весільного салону на Кіпрі, її чоловік Максим Галкін проводить відпустку з дітьми Гаррі та Лізою на Сейшельских островах.

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І, схоже, наявність у нього вільного часу дозволяє гумористу оновлювати особисту сторінку у соціальній мережі, що він регулярно і робить. Чергове підтвердження цього з'явилося в Мережі днями. На свіжій світлині артист зазнімкував себе на дивані в одних лише білих шортах. Підтягнутий і засмаглий торс Галкін залишив абсолютно голим.

Судячи з коментарів, фотографія справила справжній фурор серед фоловерів гумориста. Пост зібрав безліч схвальних коментарів.

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«Нарешті справжній 18+ контент! Ми чекали», «Ось усе розумію, крім одного: Максиме, ви дорослішати (старіти) коли-небудь плануєте? Чи не соромно вам?», «Аполлон відпочиває», «Дуже гарячий чоловік», — написали фанатки.

Але знайшлися й інтернет-користувачі, яких відвертий кадр здивував. Особливо їх зацікавило, як до подібних публікацій ставиться законна дружина артиста.

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«А Пугачова схвалила? Чи її вже ніхто не питає?», «Таке відчуття, що він в активному пошуку», «Скоро 50 років, а Максим туди ж», — висловилися фоловери.

Втім, допис зібрав майже 50 тисяч переглядів за кілька годин, і більшість коментарів переважно позитивного характеру.

Нагадаємо, раніше в Мережі опублікували відео прогулянки Галкіна і Пугачової вулицею міста Лімассол на Кіпрі.

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