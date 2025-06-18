Окупація Покровська: навіщо росіянам місто та як його оборона може вплинути на бойові дії

На тлі наступу, який російські окупанти розгортають у напрямку Дніпропетровської області, бої під Покровськом опинилися трохи в «тіні». Насправді ж бої на цьому напрямі є, мабуть, найзапеклішими на всьому фронті, що допомагає українській обороні загалом. Про це «ФАКТАМ» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, під час штурмових дій противника вибиваються найбоєздатніші підрозділи ворога. Проте цей напрямок для окупантів продовжить залишатися одним з найважливіших.

Найзапекліші бої — під Покровськом

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 16 червня зі 186 бойових зіткнень 56 припали саме на Покровський напрямок. За словами військового експерта, на цій ділянці фронту росіяни зазнають колосальних втрат — лише за січень 2025 року вони там втратили близько 7 тисяч з особового складу, і лише вбитими.

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Загалом же втрати окупантів на Покровському напрямку можна порівняти зі втратами росіян під час Другої чеченської війни. За повідомленнями головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, лише за січень на Покровському напрямку знищено понад 15 000 загарбників, з яких близько 7 000 — безповоротні втрати. А за весь період Другої чеченської війни втрати російської армії становили понад 6 тисяч.

Якщо говорити про втрати особового складу за квітень з урахуванням високої інтенсивності бойових дій, коли фіксується від 40 до 60 бойових зіткнень щодня на цій ділянці фронту, то, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, вони становлять від 8 до 10 тисяч осіб. Це безповоротні втрати. Якщо брати загальні втрати за квітень, включно із санітарнми (пораненими), цифри сягають 15−17 тисяч.

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Іншими словами, завдяки успішним діям Сил оборони України на цьому напрямі знищені найбоєздатніші підрозділи російської армії, резюмує Дмитро Снєгирьов.

Слід зазначити, що рівень втрат є критичним навіть для армії рф. За даними російської сторони, зараз вони перекидають на Покровський напрямок практично непідготовлений особовий склад, який пройшов бойове злагодження протягом 3−4 тижнів. Це фактично білет в один кінець. Наприклад, 15-та бригада росії під час боїв на Покровському напрямку змінила вже третій особовий склад.

Зазначається зміна тактики штурмових груп супротивника. Російські загороджувальні загони проходять шляхи відходу штурмових груп, практично не даючи можливості ні відійти, ні винести поранених з поля бою.

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Крім того, на покровському напрямку окупанти широко використовують мотоцикли, самокати, багі, легкові автомобілі. Тобто вони вже не ризикують використовувати у штурмових діях важку бронетехніку з огляду на тотальну перевагу Сил оборони України у FPV-дронах.

За даними російської армії, до 75% втрат особового складу на Покровському напрямку — це результат роботи українських дронів. Причому, за словами окупантів, по одній цілі українська сторона може одночасно запускати від 4 до 6 дронів, а російська армія не може дозволити собі таку кількість БПЛА на одну ціль.

Навіщо окупантам Покровськ

Попри колосальні втрати у живій силі, російські окупаційні війська не полишають спроб просування у напрямку Покровська та виходу на адміністративні кордони Донецької області. Російські окупанти продовжують намагатися взяти під безпосередній контроль локації Сил оборони України на Покровському напрямку. Після встановлення контролю над трасами Покровськ — Костянтинівка, Покровськ — Межова основне завдання окупантів — просування флангами з метою створення оперативного оточення Сил оборони України на Покровському напрямку.

За словами військового оглядача Костянтина Машовця, якщо на першому етапі прориву в тактичній зоні на цьому напрямку противнику вдалося за 2−3 дні вклинитися в оборону ЗСУ на глибину до 9 км, то надалі йому знадобилося понад півтора тижня для повного захоплення Єлизаветівки та прилеглих до неї ділянок місцевості.

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Як зазначає Дмитро Снєгирьов, окупанти чудово розуміють, що можливість штурмувати безпосередньо Покровськ-Мирноград лобовими атаками практично зведена нанівець. Там ешелонована оборона плюс міська забудова та наявність дуже серйозної промзони. Все це, відповідно, призведе до збільшення втрат російських окупантів, які під час аналогічних боїв за Бахмут та Курахове становили близько 90 тисяч осіб.

«Покровськ — це остання агломерація на шляху до адміністративного кордону із Донецькою областю. Також з Покровська можна повернути на північ для оточення Краматорська та на південь — для подальшого просування вздовж кордону у Запорізьку область. Крім того, Покровськ є стратегічно важливим містом через його роль як вузла постачання, воно стоїть на перехресті багатьох транспортних магістралей, одна з яких веде до ключових міст Донецької області, включно з Часовим Яром та Костянтинівкою, та містить залізничну станцію регіонального значення», — зазначає експерт.

Також Дмитро Снєгирьов нагадує про економічні аспекти Покровська:

1) транспортний вузол, що дозволяє здійснювати перевезення як військового, і мирного характеру;

2) найбільші поклади літію в Європі біля населеного пункту Шевченко;

3) поклади коксівного вугілля, яким забезпечували українську металургію, а взяття під контроль Шахтоуправління «Покровське» російськими окупантами знизить працездатність металургійних заводів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. За оцінками фахівців, виробництво продукції може зменшитись з 7,5 до 2,5 мільйона тонн, а це ненадходження до бюджету та соціальна напруга на контрольованих ЗСУ територіях, тому що металургійні заводи — це робочі місця для десятків тисяч українців.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», прикриваючись переговорами, російські окупанти намагаються просунутися до Дніпропетровської області та увійти на її територію.

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