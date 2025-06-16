41.13 / 41.69 47.61 / 48.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти розгорнули наступ на Дніпропетровщину з трьох боків: що далі

17:22 16 червня 2025
Дніпропетровська область

Російські війська намагаються просунутися в Дніпропетровську область з трьох тактичних напрямків. Опубліковані геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Горіхового на схід від Новопавлівки та, ймовірно, захопили населений пункт, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ISW раніше зазначала, що російські війська просуваються в Дніпропетровську область і, схоже, атакують з трьох тактичних напрямків: на схід, південний схід та на південь від Новопавлівки.

Російська 41-ша бригада є основним формуванням, що діє на схід від Новопавлівки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російських 74-ї та 137-ї мотострілецьких бригад також атакують поблизу Котлярівки та Муравки на північний схід від Новопавлівки, а також що додаткові підрозділи 74-ї мотострілецької бригади атакують Горіхове з півночі.

Російські війська посилили наступальні операції на південний захід від Покровська між Солоним та Богданівкою в напрямку адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області у березні та квітні 2025 року та нещодавно просунулися до адміністративного кордону за сім кілометрів на схід від Новопавлівки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерт розповів, чого очікувати на Сумському напрямку від ворога і в чому його головна мета.

РЕКЛАМА

Читайте також: Можуть перетворити життя місцевих жителів на пекло: експерти про наступ на Сумщину

РЕКЛАМА

227

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Третина пенсіонерів отримує лише по 3,3 тисячі гривень. Фото Pixabay

Пенсійний фонд зобов’язали виплатити підвищені пенсії: хто отримає гроші додатково

Таро-прогноз на 17 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Близнюкам — «Королева Пентаклів», Терезам — «Сонце», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 17 червня

Фінансовий гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку на червень. Фото Pixabay

Гроші поллються рікою: астрологиня назвала 4 знаки Зодіаку, яких Всесвіт нагородить вже у червні

Подружжя Бекхемів показало архівні фото з дітьми. Фото з Instagram

Бекхеми протягли «оливкову гілку миру» синові Брукліну, але не отримали відповіді

Наступний матеріал
Новини партнерів