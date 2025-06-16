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Окупанти розгорнули наступ на Дніпропетровщину з трьох боків: що далі
Російські війська намагаються просунутися в Дніпропетровську область з трьох тактичних напрямків. Опубліковані геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Горіхового на схід від Новопавлівки та, ймовірно, захопили населений пункт, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
ISW раніше зазначала, що російські війська просуваються в Дніпропетровську область і, схоже, атакують з трьох тактичних напрямків: на схід, південний схід та на південь від Новопавлівки.
Російська 41-ша бригада є основним формуванням, що діє на схід від Новопавлівки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російських 74-ї та 137-ї мотострілецьких бригад також атакують поблизу Котлярівки та Муравки на північний схід від Новопавлівки, а також що додаткові підрозділи 74-ї мотострілецької бригади атакують Горіхове з півночі.
Російські війська посилили наступальні операції на південний захід від Покровська між Солоним та Богданівкою в напрямку адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області у березні та квітні 2025 року та нещодавно просунулися до адміністративного кордону за сім кілометрів на схід від Новопавлівки.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерт розповів, чого очікувати на Сумському напрямку від ворога і в чому його головна мета.
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