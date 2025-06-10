- 06:08 Україна з новим капітаном перемогла Нову Зеландію на турнірі Canadian Shield: відеоогляд матчу
- 10.06 22:28 Секрети вибору турки для кави: деякі нюанси можуть вас здивувати
- 10.06 22:01 Дуже смачні коржики: готуються швидко і просто
- 10.06 21:31 Бен Аффлек заявив, що заплатить мільйони, щоб викреслити колишню зі свого життя
- 10.06 21:02 Як заморозити полуницю, щоб вона залишалася смачною та пружною: є кілька важливих правил
- 10.06 20:45 «Вітчизняні митці створили енциклопедію українського весілля у фарфорі», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 10.06 20:33 Попри тяжкий діагноз, не залишив службу: на Покровському напрямку загинув захисник зі Львівщини
- 10.06 20:12 Найкращий у світі тато та наймиліші дітки: Галкін з дітьми замилували шанувальників
- 10.06 20:07 Вершкове морозиво у шоколаді: побалуйте рідних смакотою
- 10.06 19:56 Пропонували ескорт за 1500 євро: молодий співак здивував тим, які іноді надходять йому пропозиції від шанувальниць
- 10.06 19:46 Не лише Taurus та ATACMS: експерт розповів, які українські ракети можуть бити на сотні кілометрів
- 10.06 19:21 Важливий гуманітарний акт: Україна та рф провели новий етап обміну полоненими
рф просувається до Дніпропетровщини, поки переговори затягуються, — ЗМІ
Днями росія заявила, що її війська просунулися до кордону Дніпропетровщини на тлі публічних суперечок між москвою і Києвом щодо мирних переговорів і повернення тисяч тіл солдатів, які загинули у війні. Незважаючи на розмови про мир, війна набирає обертів: російські війська захоплюють все більше території в Україні, а Київ проводить гучні атаки проти російського стратегічної авіації, здатної нести ядерну зброю.
росія менше ніж місяць захопила понад 190 квадратних кілометрів Сумської області, зазначає Reuters.
На карті Deep State показано, що російські війська знаходяться дуже близько до Дніпропетровської області, населення якої до війни становило понад 3 мільйони осіб, і наступають на місто Костянтинівка в Донецькій області з кількох напрямків. Речник української армії Дмитро Запорожець заявив, що російські війська намагаються «створити плацдарм для атаки» на Костянтинівку, важливий логістичний центр для української армії.
Президент США Дональд Трамп, який заявляє, що хоче покласти край війні, днями порівняв її з бійкою між маленькими дітьми і зазначив, що, можливо, йому доведеться просто дозволити подіям розвиватися.
За даними карти Deep State, станом на 7 червня росія контролювала 113 273 кв. км, або 18,8% території України.
Раніше Зеленський повідомив, що найбільш жорсткі бої тривають на Покровському напрямку, Курщині та Сумщині. А у ніч проти 10 червня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ.204
Читайте нас у Facebook
Терезам — «Колісниця», Левам — «Дев'ятка Пентаклів», а Ракам — «Королева Мечів»: Таро-прогноз на тиждень до 15 червня
Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди