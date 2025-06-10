Днями росія заявила, що її війська просунулися до кордону Дніпропетровщини на тлі публічних суперечок між москвою і Києвом щодо мирних переговорів і повернення тисяч тіл солдатів, які загинули у війні. Незважаючи на розмови про мир, війна набирає обертів: російські війська захоплюють все більше території в Україні, а Київ проводить гучні атаки проти російського стратегічної авіації, здатної нести ядерну зброю.

ВІДЕО ДНЯ

росія менше ніж місяць захопила понад 190 квадратних кілометрів Сумської області, зазначає Reuters.

На карті Deep State показано, що російські війська знаходяться дуже близько до Дніпропетровської області, населення якої до війни становило понад 3 мільйони осіб, і наступають на місто Костянтинівка в Донецькій області з кількох напрямків. Речник української армії Дмитро Запорожець заявив, що російські війська намагаються «створити плацдарм для атаки» на Костянтинівку, важливий логістичний центр для української армії.

Президент США Дональд Трамп, який заявляє, що хоче покласти край війні, днями порівняв її з бійкою між маленькими дітьми і зазначив, що, можливо, йому доведеться просто дозволити подіям розвиватися.

РЕКЛАМА

За даними карти Deep State, станом на 7 червня росія контролювала 113 273 кв. км, або 18,8% території України.

Раніше Зеленський повідомив, що найбільш жорсткі бої тривають на Покровському напрямку, Курщині та Сумщині. А у ніч проти 10 червня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ.

РЕКЛАМА

204

Читайте нас у Facebook