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Шоу-бізнес

Була одна з найстрашніших ночей: у Києві відзняли різдвяну казку

15:52 18 червня 2025
Актори Іван Бліндар, Станіслав Боклан та Михайло Кукуюк

У Києві завершили зйомки різдвяної казки, яку покажуть на початку грудня 2025 року. За словами продюсерів, «Вартові Різдва» стануть першим повнометражним художнім фільмом 1+1 з початку повномасштабного вторгнення. В центрі сюжету — трійка чарівників: Святий Миколай, Санта Клаус та Дух Зими втрачають свої магічні сили та змушені обʼєднатися, щоб повернути людям свято і віру в дива. Режисер фільму Олександр Кірієнко. У головних ролях популярні актори — Іван Бліндар, Станіслав Боклан та Михайло Кукуюк. Саме Михайло зіграв Санта Клауса.

Відомо, що зйомки тривали весь травень і початок червня, а майданчиками для казкової історії стали Київ і Київська область. Сценічний грим головних героїв займав до трьох годин кожної зміни. Золоту оздобу для кептаря Святого Миколая художники закупили в Києві на спеціальному складі, який за два дні після того був зруйнований через ворожий обстріл. Наймасовішою сценою фільму став різдвяний ярмарок, для якого штучно було засніжено територію в 1 гектар.

До зйомок були залучені чинні військовослужбовці та актори: Дмитро Сова, Сергій Коршиков й Олег Щербина. За словами продюсерів, команда працювала в умовах постійного моніторингу безпекової ситуації.

— В ніч на 6 червня була одна з найстрашніших ночей, — прокоментувала 1+1 продюсерка Тетяна Шуліка. — У нас тривали нічні знімання, коли почалася масована атака. Довелося всій команді ховатися в укриття замість роботи. Це і є наша реальність — ми живемо й творимо в умовах війни.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що відома акторка разом з дітьми повернулася до України.

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