Смерть Майла Джексона: колишній адвокат зірки заявив, що знає, чому насправді загинув співак

Після смерті Майкла Джексона з'являлось багато різних версій того, чому пішов з життя поп-король.



Своє бачення причини трагедії, яка сталася у 2009 році, у бесіді з Radar Onlina виклав і Брайан Оксман, колишній адвокат Майкла Джексона.

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За його словами, артиста «вбили» судові розгляди в рамках справи про сексуальне насильство. В той же час, за офіційними документами, Джексон помер через зупинку серця, яка сталася внаслідок передозування сильнодіючим снодійним. Юрист нагадав, що за чотири роки до смерті поп-короля звинуватили у домаганнях до 13-річного Гевіна Арвізо на ранчо Neverland. Незважаючи на те, що Джексон був визнаний невинним, скандал мав серйозні наслідки.

«Майкл дзвонив ночами десятки разів. Він не переставав питати: „Чому? Я так добре до них ставився, а вони вигадують цю брехню“. Він не міг знайти відповіді на це питання до самої смерті», — розповів Оксман.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2005 році, 80% жителів США вважали, що Джексон все ж таки вчинив злочин. Саме скандал і гнів американців, за словами Оксмана, змінили Джексона до невпізнанності.

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«Він був емоційно виснажений і дивувався: „Я артист. Я залежу від людей, а 80% з них вважають мене винним?“» — згадував адвокат.

Крім того, Джексон почував себе зрадженим британським журналістом Мартіном Баширом, який взяв у нього інтерв'ю для суперечливого телевізійного документального фільму «Життя з Майклом Джексоном», і виставив співака у ньому педофілом. За словами Оксмана, Джексон говорив про те, що помре, якщо його ув'язнять, оскільки інші ув'язнені жорстоко ставляться до обвинувачених за статтями про сексуалізоване насильство. На жаль, найгірші передбачення здійснилися — він пішов з життя.

Як відомо, Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років у своєму особняку в Лос-Анджелесі від гострої інтоксикації пропофолом. Його особистий лікар Конрад Мюррей, був засуджений за ненавмисне вбивство у 2011 році за введення цього препарату. Доктор Мюррей відсидів близько двох років у в'язниці округу Лос-Анджелес і був звільнений у жовтні 2013 року.

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Нагадаємо, що ще однією відомою людиною, яку звинувачували у педофілії, був нині покійний мільярдер Джеффрі Епштейн. Факт його дружби з Дональдом Трампом знову сплив на поверхню під час сварки президента США з Ілоном Маском.

Фото зі сторінки michaeljackson в Instagram

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