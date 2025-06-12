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Побили горщики: Дональд Трамп про плани щодо своєї Tesla
Президент Дональд Трамп заявив, що збереже свою червону Model S Tesla, незважаючи на нещодавню сварку з Ілоном Маском. Але вона може не залишитися в Білому домі, де електромобіль був припаркований з моменту його придбання.
Президент сказав, що він може «трохи перемістити Tesla» після того, як у своїй сутичці з Маском у соціальних мережах генеральний директор Tesla заявив, що Трамп фігурує у файлах, пов'язаних з Джеффрі Епштейном, і що йому слід оголосити імпічмент, пише Newsweek.
Трамп придбав автомобіль у березні на знак підтримки Маска та Tesla на тлі негативної реакції на компанію через роль Маска в масштабній федеральній ініціативі щодо скорочення витрат. Однак публічна сварка між ними після відходу Маска з Білого дому наприкінці травня викликала питання щодо долі автомобіля.
Днями журналісти запитали Трампа про його плани щодо автомобіля Tesla та супутникового інтернет-сервісу Starlink Маска, який використовує Білий дім.
«Я можу трохи перемістити Tesla, але я не думаю, що ми зробимо це зі Starlink. Це хороший сервіс», — сказав Трамп.
На запитання, що він мав на увазі під перенесенням Tesla, він відповів: «У мене багато локацій. У мене так багато локацій, що я не знаю, що з усіма ними робити».
Минулого тижня Дональд Трамп сказав, що Tesla «переживає важкі часи» і що «вони хочуть, щоб ми виплачували мільярди доларів субсидій».
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що мільярдери, які підтримали Трампа, втратили понад 200 млрд доларів, у США набирають обертів масові протести проти політики Трампа — президент погрожує задіяти армію.185
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