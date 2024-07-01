Величезний борг Майкла Джексона перед смертю: що про це відомо

Майкл Джексон, з популярністю якого порівнюють відомість поп-діви Тейлор Свіфт, був винен понад 500 мільйонів доларів, коли помер у 2009 році. Ця приголомшлива сума була розкрита в клопотанні, нещодавно поданому виконавцями спадщини Джексона до Вищого суду округу Лос-Анджелес.

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Як повідомляє Radar Online, у клопотанні йдеться про фінансові негаразди, в яких перебував Джексон, в тому числі про борг у 40 мільйонів доларів перед компанією AEG Live, промоутером його скасованого концертного туру «This Is It» в Лондоні.

Судові документи показали, що на момент смерті Джексон мав борги перед більш ніж 65 кредиторами. Клопотання стосувалося виділення коштів зі статків Джексона, які зараз становлять 2 мільярди доларів, для відшкодування судових та інших витрат, починаючи з 2018 року. Виконавцям вдалося успішно врегулювати або відхилити більшість цих претензій і судових процесів, пише Marca.

«На момент смерті Майкла Джексона найбільш значні активи його були обтяжені боргами і претензіями кредиторів на суму понад 500 мільйонів доларів, причому на частину боргу нараховувалися відсотки за надзвичайно високими процентними ставками, а частина боргу була прострочена», — зазначається в документах.

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«Виконавці за допомогою своєї юридичної команди працювали над тим, щоб привести всі борги до поточного стану, а також провели переговори і реструктуризували борг за процентними ставками, які так сильно обтяжували Майкла Джексона за його життя», — йдеться у статті.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років у своєму особняку в Лос-Анджелесі від гострої інтоксикації пропофолом. Його особистий лікар, доктор Конрад Мюррей, був засуджений за ненавмисне вбивство у 2011 році за введення цього препарату. Доктор Мюррей відсидів близько двох років у в'язниці округу Лос-Анджелес і був звільнений у жовтні 2013 року.

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Раніше публікувалися тюремні фото американських знаменитостей — від Елвіса Преслі та Френка Сінатри до Майкла Джексона та Дональда Трампа.

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