У Києві назвали кількість загиблих під час ракетної атаки росіян (фото, відео)

В Києві, де у ніч проти 17 червня російські ракети вдарили по житловим будинкам, профільні служби завершили пошуково-рятувальні роботи в Солом'янському районі — там ворожий боєприпас зруйнував цілий підїзд багатоповерхівки.

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Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, роботи тривали більше 39 годин.

«На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Це не просто трагедія однієї родини — це біль усієї країни», — зазначив міністр.

Рятувально-пошукові роботи тривали 39 годин. Фото ДСНС

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Над ліквідацією наслідків терористичної атаки росіян працювали понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

З-під завалів вдалося врятувати двох людей, ще 50 були деблокавані з квартир та під'їздів. Наразі відомо, що від киян, які постраждали під час ракетно-дронового удару, надійшло майже 500 повідомлень про пошкодження майна.

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«Дякую всім, хто працював і продовжує працювати на місці трагедії. За витримку. За мужність. За врятовані життя. За допомогу тим, хто пережив цю атаку — як фізичну, так і психологічну. Зруйновано будинки, життя, спокій. Але не віру в те, що ми вистоїмо. Атакувати міста, житлові будинки, в яких сплять мирні люди — це відвертий тероризм. І синонім тероризму — росія», — підкреслив Ігор Клименко.

В Києві загинули 28 людей, більше 140 постраждали. Фото прокуратури

За даними Київської міської прокуратури, в той день в столиці загинуло 28 людей, більше 140 людей отримали травми. Найстаршій загиблій — 91 рік, наймолодша жертва — 22-річний хлопець…

В ту ніч основний удар ворога був спрямований на Київ. Росіяни застосували сотні «Шахедів» (тільки столицю атакували більше 170 дронів-камікадзе), а також ракети різних типів: «Калібри», «Кинджали», Х-101, Х59/69, протирадіолокаційну…

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Фото ДСНС

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