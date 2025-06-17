У Києві руйнування та багато загиблих після нічного масованого удару ворога (фото, відео)

Росіяни продовжують атакувати Україну. В ніч на 17 червня під ударом перебували Київ, Одеса, Павлоградський район Дніпропетровської області, Чернігівський та Прилуцький райони Чернігівської області. Про це повідомляє Telegram-канал «monitor».

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«Атака була складною, комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів. Відомо про влучання у житлові будинки, цивільні споруди, зафіксовано багато руйнувань», — йдеться у повідомленні.

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Ворогом було застосовано: крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами ту-95мс; ймовірно крилаті ракети 3м14 комплексу «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря; аеробалістичну гіперзвукову ракету Х-47м2 комплексу «Кинджал»; балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/КN-23; БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та імітаційного призначення.

Ракетна атака тривала 43 хвилини — з 03:09 по 03:52. Атака БпЛА тривала 11 годин 6 хвилин — з 18:39 по 05:45.

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В Києві внаслідок атаки загинули 14 осіб. Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

«росіяни здійснили абсолютно спланований терор на місто. Все про це свідчить — і тактика застосування засобів ворога, і місця прильотів: житлові багатоповерхівки в житлових кварталах — це все почерк свідомого планування. Ми продемонструємо те, чим ми відрізняємося від дикого ворога: єдність і взаємопідтримку. Наразі вже розгорнуті штаби для допомоги киянам», — написав він.

Ткаченко також повідомив, що цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

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«Працюють рятувальники, поліцейські, медики. Роблять усе, аби допомогти постраждалим, розібрати завали, врятувати життя. Кількість загиблих зросла до 14 осіб. Станом на зараз — 44 поранених у Києві. Ще 6 травмовано в Одеській, по 1 людині постраждало у Київській та Чернігівській областях. Рятувальникам вдалося деблокувати людей з підʼїздів, квартир та з-під завалів», — йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на місці розбору завалів, міністр повідомив, що проліт у багатоповерхівці обрушився через пряме попадання балістики. Удар був настільки сильним, що ракета пройшла через всі 9 поверхів.

Після повітряної атаки столицю охопив густий дим внаслідок пожеж. Сервіси контролю якості повітря фіксують його значне погіршення у різних районах. Киянам радять щільно закрийте вікна.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, внаслідок обстрілу Києва постраждали 99 людей, із них 59 — госпіталізовані.

Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження елементів транспортної інфраструктури. Про це повідомили в КМДА.

Так, через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух:

- трамвайного маршруту № 15;

- трамвайного маршруту № 22.

Перекрито рух транспорту на вул. Бориспільській.

Рух автобусних маршрутів № 51, 63, 115 організовано:

- ст. м. «Либідська» — вул. Привокзальна;

- вул. Космонавта Поповича — вул. Привокзальна;

- Контрактова пл. — вул. Привокзальна.

Також через ліквідацію наслідків ворожої атаки на вулицях Сирецькій, В'ячеслава Чорновола і на просп. Повітряних Сил громадський транспорт курсує зі змінами. Рух транспорту на вул. Сирецькій та вул. В'ячеслава Чорновола перекритий.

Автобусний маршрут № 72 курсує вулицями Куренівською та Кирилівською, далі за власним маршрутом. Автобусний маршрут № 75 розвертається на Кільцевій дорозі. Зʼїзд із Кільцевої дороги на проспект Повітряних Сил перекритий поліцією. Рух автобусного маршруту № 78 організовано до Кільцевої дороги.

Як зазначили в КМВА, в Дарницькому районі столиці основний Штаб допомоги вже розгорнуто на базі Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. О. Кошиця, 11. Контактний телефон для довідок: +380 98 236 7901. Також розгорнуто штаб у Солом’янському районі за адресою: школа № 67 (вул. Академіка Шалімова, 9а).

Крім того, у Дарницькому районі розгорнули штаб у Палаці культури «Дарниця» (вул. Геннадія Афанасьєва, 18). У Шевченківському районі — бібліотека імені М. Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51), +380 98 609 13 26. Особисто координує роботу голова РДА Олександр Сазанович.

На місцях, розгорнуться додаткові Штаби допомоги, де постраждалі зможуть отримати:

-консультації фахівців;

-роз'яснення щодо оформлення допомоги;

-психологічну та юридичну підтримку;

-інформацію про подальші дії.

Потерпілі жителі столиці можуть оформити допомогу:

- 1. Програма «Турбота» — матеріальна допомога від міста (10 000 грн)

Управління соціальної та ветеранської політики — Харківське шосе, 176-Г

Необхідні документи:

-паспорт та ІПН власника;

-документ про право власності;

-акт обстеження (видає керуюча компанія після огляду квартири);

-довідка з банківськими реквізитами.

2. Програма «єВідновлення» через застосунок «Дія»

Усі, чиє житло постраждало, мають подати повідомлення через «Дію».

Якщо житло не внесене до Державного реєстру речових прав, зверніться до ЦНАПу або нотаріуса для внесення даних.

Контактний телефон для довідок: +380 98 236 7901

+380 44 564 9033

3. Допомога для тих, чиє житло визнано непридатним

Одноразова виплата: 40 000 грн на оренду тимчасового житла

Щомісячна допомога: 20 000 грн — до моменту відновлення житла (макс. 1 рік)

Додаткову інформацію щодо допомоги можна отримати в Штабі або за телефоном: 044 366−70−29.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше в Києві «Шахед» впав посеред приватного сектору на Русанівських садах.

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