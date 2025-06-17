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Основний напрямок удару — Київ: Повітряні сили розповіли подробиці атаки на українські міста
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 17 червня (із 20.00 16 червня) противник атакував 472 засобами повітряного нападу. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
Так, агресор бив по Україні:
- 440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Близько 280 із них — «шахеди»;
- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області росії;
- 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області росії;
- 4 крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря;
- 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей росії;
- 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.
«Основний напрямок удару — місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 — локаційно втрачені:
- 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 аеробалістичні Х-47 М2 «Кинджал» (1 — лок. втр.);
- 15 крилатих ракет Х-101;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 — лок. втр.);
- 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).
«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим…» — йдеться у повідомленні.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що 18 червня в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.
«У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у столиці триває. На цей час точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі. Постраждали внаслідок атаки ворога на Київ 114 людей», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України, який стався в ніч на 17 червня.
Фото: Суспільне Новини271
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