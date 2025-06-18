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На закупівлі медобладнання для онкохворих Інституту раку вкрали понад 231 мільйон гривень, — НАБУ
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із закупівлею медичного обладнання для Національного інституту раку. Про підозру повідомили шістьох осіб.
«Протягом 2021−2022 років при закупівлі медичного обладнання в рамках проекту „Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НДР“ учасники операції заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.», — повідомили в НАБУ.
За інформацією слідства, керівник великої групи постачальників, до якої входило понад 300 компаній, створив злочинну організацію, до якої залучив службовців НДР та афілійованих фірм. Саме ці компанії згодом вигравали тендери.
За даними джерел LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Германа Фісталя та депутата Дніпропетровської обласної ради Андрія Шипка, який у 2021−2022 роках був в.о. керівника Національного інституту раку.
За даними слідства, схема передбачала забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у закупівлі медобладнання для НДР. При закупівлях вартість обладнання штучно збільшували подекуди на 50% від початкової ціни: «у ланцюзі постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо». Це підтверджено рядом доказів, зібраних із 12 країн світу.
Ще серед підозрюваних 2 довірені особи, представники підконтрольних компаній — ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК України; 2 посадові особи НДР (станом на час скоєння злочину) — ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України; виконувач обов'язків директора НДР (на час скоєння злочину), депутат обласної ради — ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України.
Слідство продовжується. Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної організації.142
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