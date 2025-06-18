НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із закупівлею медичного обладнання для Національного інституту раку. Про підозру повідомили шістьох осіб.

«Протягом 2021−2022 років при закупівлі медичного обладнання в рамках проекту „Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НДР“ учасники операції заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.», — повідомили в НАБУ.

За інформацією слідства, керівник великої групи постачальників, до якої входило понад 300 компаній, створив злочинну організацію, до якої залучив службовців НДР та афілійованих фірм. Саме ці компанії згодом вигравали тендери.

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За даними джерел LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Германа Фісталя та депутата Дніпропетровської обласної ради Андрія Шипка, який у 2021−2022 роках був в.о. керівника Національного інституту раку.

За даними слідства, схема передбачала забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у закупівлі медобладнання для НДР. При закупівлях вартість обладнання штучно збільшували подекуди на 50% від початкової ціни: «у ланцюзі постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо». Це підтверджено рядом доказів, зібраних із 12 країн світу.

Ще серед підозрюваних 2 довірені особи, представники підконтрольних компаній — ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК України; 2 посадові особи НДР (станом на час скоєння злочину) — ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України; виконувач обов'язків директора НДР (на час скоєння злочину), депутат обласної ради — ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України.

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Слідство продовжується. Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної організації.

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