Пенсія для військових з інвалідністю: у МОЗ вказали на важливі нюанси

Пенсії для військовослужбовців, які отримали інвалідність, залежать від грошового забезпечення, яке вони отримували під час служби.

В МОЗ пояснили, що військові зі статусом особи з інвалідністю мають право на продовження пенсійних виплат незалежно від проходження повторного огляду, якщо вони перебувають на службі. Зазначається, що виплати зберігаються як під час служби, так і протягом 60 днів після звільнення або до моменту проведення оцінювання повсякденного функціонування.

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«Проходження повторного оцінювання під час служби не є обов’язковим. Таке оцінювання може проводитися лише у випадках бажання людини, а також, коли для цього є визначені підстави. Якщо людина продовжує службу, виплати повинні здійснюватися безперервно, навіть якщо строк попереднього огляду вже завершився», — уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Варто знати, що Пенсійний фонд України, ухвалюючи рішення про продовження виплат чи перегляд питання, спирається на дані з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. В ньому мають міститися актуальні данні про проходження військової служби, наявність статусу інвалідності, а також дату проведення або відсутність оцінювання повсякденного функціонування.

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«У разі проведення повторного оцінювання повсякденного функціонування та встановлення людині іншої групи або підгрупи інвалідності, розмір пенсії переглядається з дня зміни групи інвалідності. Такий перерахунок здійснюється з місяця, наступного за місяцем, у якому Пенсійний фонд України отримав повідомлення про зміну групи інвалідності. Якщо особі встановлено інвалідність нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності», — додали в МОЗ

Нагадаємо, що також військовослужбовці можуть вийти на пенсію за вислугу років.

Фото Pixabay

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