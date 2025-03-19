Одна з країн Європи полегшує умови для працевлаштування українських біженців

Цього року в деяких країнах Європи, де знайшли прихисток українські біженці, змінюються правила працевлаштування іноземців. Зокрема, в Польщі, іноземні працівники зобов'язані мати трудовий договір, а можливість працювати за цивільноправовими договорами (наприклад, за договором доручення) буде можливою лише в деяких випадках. А ось у Швейцарії задумалися над тим, як працевлаштувати якомога більше громадян України.

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Так, ukrainepuls.com пише, що одне із нововведень дозволить змінювати місце проживання для пошуку роботи в іншому кантоні. Отже, громадяни України, яким надано статус особи із захистом S матимуть більше можливостей знайти роботу.

Також в планах — скасування вимоги отримання дозволу від кантональної влади для працевлаштування українців. До речі, в деяких випадках такі дозволи є платними.

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Безробітні українці зі статусом захисту S також мають бути зареєстрованими у державних агентствах зайнятості та брати участь у програмах професійної інтеграції або реінтеграції.

Відомо, що у Швейцарії наразі перебуває близько 65 тисяч українців під захистом, майже третина яких працевлаштована.

Наразі швейцарський уряд проводить консультації щодо змін у законах про працевлаштування та проживання іноземців.

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Про те, на які нововведення варто очікувати українським біженцям в євпропейських країнах, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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