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Секрети ароматів, які стимулюють витрачати гроші: зверніть увагу на нюанси
Ароматизація просторів допомагає продавати. Такий напрямок у маркетингу має назву аромамаркетинг. Запахи використовуються для створення у покупців певних емоцій, настрою та асоціацій. Перш за все, приємні аромати — наприклад, запах свіжої випічки або кави — збільшують тривалість перебування людей в магазині.
Аромати ванілі та кориці стимулюють до покупки їжі. Запахи цитрусових і м'яти дарують відвідувачам магазину енергію дії. Емоційним стимулом в магазинах взуття та сумок є «шкіряні» аромати.
Аромомаркетинг використовується і в готелях, і в спа-салонах, і фітнес-центрах… У спортклубах запахи лайму і зеленого яблука налаштовують відвідувачів купити абонемент, щоб виглядати свіжо і молодо. У готелях мета ароматів — створити атмосферу комфорту, затишку і навіть респектабельності і вибрати саме цей готель.
Знаючи всі ці нюанси впливу на емоції покупців, не варто робити спонтанних необдуманих покупок. Усвідомлений вибір дозволяє розумно економити і купувати саме те, що вам потрібно.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що лаванда має дуже стійкий аромат, здатний усувати будь-які інші запахи.
Фото з альбому Ольги Сметанської122
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