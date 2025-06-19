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Стиль життя

Секрети ароматів, які стимулюють витрачати гроші: зверніть увагу на нюанси

22:28 19 червня 2025
Аромати

Ароматизація просторів допомагає продавати. Такий напрямок у маркетингу має назву аромамаркетинг. Запахи використовуються для створення у покупців певних емоцій, настрою та асоціацій. Перш за все, приємні аромати — наприклад, запах свіжої випічки або кави — збільшують тривалість перебування людей в магазині.

Аромати ванілі та кориці стимулюють до покупки їжі. Запахи цитрусових і м'яти дарують відвідувачам магазину енергію дії. Емоційним стимулом в магазинах взуття та сумок є «шкіряні» аромати.

Аромомаркетинг використовується і в готелях, і в спа-салонах, і фітнес-центрах… У спортклубах запахи лайму і зеленого яблука налаштовують відвідувачів купити абонемент, щоб виглядати свіжо і молодо. У готелях мета ароматів — створити атмосферу комфорту, затишку і навіть респектабельності і вибрати саме цей готель.

Знаючи всі ці нюанси впливу на емоції покупців, не варто робити спонтанних необдуманих покупок. Усвідомлений вибір дозволяє розумно економити і купувати саме те, що вам потрібно.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що лаванда має дуже стійкий аромат, здатний усувати будь-які інші запахи.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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