ТОП-5 ароматів зимових свят: ці поради допоможуть вам створити в оселі чарівну атмосферу

Зимові свята — це палітра запахів, які створюють особливий настрій. Серед них — аромати мандарина й апельсина, хвої, імбирних пряників, глінтвейну, качки з яблуками. Крім того, у кожної людини свої особисті асоціації. Для когось запах зимових свят асоціюється із запахом кави з корицею, для когось — з ароматом качиного бульйону з лавандою.

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Щоб у вашій оселі приємно пахло, наповніть її приємними ароматами: спечіть імбирне печиво, приготуйте глінтвейн або качиний бульйон з лавандою (лаванду додайте за пів хвилини до того, як зняти бульйон з вогню. Крім того, потрібно знати, що таку страву повторно не розігрівають)…

А щоб запахи трималися довше, можете зробити ось що. У шкірку апельсина встроміть палички гвоздики. Аромат цитрусових наповнить кімнату. Або підсмажте кавові зерна і доповніть ними композицію з шишок і скляних кульок. Чарівний аромат кави наповнить вашу кухню.

До речі, запахи улюблених страв теж створять атмосферу свята. Фантазуйте та будьте креативними!

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Нагадаємо рецепт пампушок, які пахнуть затишком, комфортом і дитинством.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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