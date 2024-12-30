ТОП-5 ароматів зимових свят: ці поради допоможуть вам створити в оселі чарівну атмосферу
Зимові свята — це палітра запахів, які створюють особливий настрій. Серед них — аромати мандарина й апельсина, хвої, імбирних пряників, глінтвейну, качки з яблуками. Крім того, у кожної людини свої особисті асоціації. Для когось запах зимових свят асоціюється із запахом кави з корицею, для когось — з ароматом качиного бульйону з лавандою.
Щоб у вашій оселі приємно пахло, наповніть її приємними ароматами: спечіть імбирне печиво, приготуйте глінтвейн або качиний бульйон з лавандою (лаванду додайте за пів хвилини до того, як зняти бульйон з вогню. Крім того, потрібно знати, що таку страву повторно не розігрівають)…
А щоб запахи трималися довше, можете зробити ось що. У шкірку апельсина встроміть палички гвоздики. Аромат цитрусових наповнить кімнату. Або підсмажте кавові зерна і доповніть ними композицію з шишок і скляних кульок. Чарівний аромат кави наповнить вашу кухню.
До речі, запахи улюблених страв теж створять атмосферу свята. Фантазуйте та будьте креативними!
Нагадаємо рецепт пампушок, які пахнуть затишком, комфортом і дитинством.
Фото з альбому Ольги Сметанської28
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