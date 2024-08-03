Лайфхак у скарбничку: чотири простих способи позбутися неприємного запаху з взуття

Будь-яка людина може зіткнутися з проблемою специфічного запаху з взуття, проте можна легко виправити ситуацію. Як правило, все необхідне для вирішення проблеми можна знайти у будь-якій квартирі, пише Lady.

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Сода

Сода — універсальний порошок, який є дуже корисним у господарстві, оскільки чудово справляється із забрудненнями будь-якої складності. Не варто також забувати і про здатність соди усувати неприємні запахи. Порошок засипається прямо на устілку і там залишається на ніч. На ранок не залишиться жодних спогадів про неприємний запах.

Оцет

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Надати допомогу може і звичайний оцет, яким варто обробити шматочок вати. З його допомогою ми обробляємо внутрішній бік взуття та провітрюємо на балконі.

Лимонний сік

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Можна зробити дуже простим чином. Необхідно вичавити трохи лимонного соку і з його допомогою трохи обробити взуття. Замість неприємного запаху взуття буде приємно пахнути.

Лаванда

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Ця рослина має дуже стійкий аромат, здатний усувати будь-які інші запахи. Для того щоб повернути взуттю нормальний аромат, всередину потрібно відправити 2−3 краплі ефірної олії лаванди.

Раніше «ФАКТИ» писали, чи безпечно прати взуття в пральній машині.

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