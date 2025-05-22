Зламали 10 тисяч камер відеоспостереження: як росія шпигує за поставками зброї в Україну

Російська розвідка отримала доступ до камер відеоспостереження на західному кордоні України, щоб шпигувати й перешкоджати надходженню іноземної допомоги в країну. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на британську розвідку.

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За інформацією видання, один з підрозділів російського Головного управління розвідки (ГРУ) отримав доступ до камер відеоспостереження на західному кордоні України, щоб шпигувати й перешкоджати надходженню іноземної допомоги в країну.

У виданні зазначають, що російську розвідку звинувачують у використанні низки методів для атаки на організації, які займаються постачанням західної допомоги. Для цього агенти ГРУ зламували камери на прикордонних переходах, залізничних станціях та повз військових об'єктів.

Цей підрозділ ГРУ також розсилав фішингові електронні листи з порнографічним вмістом та фальшивою професійною інформацією і використовував викрадені паролі для доступу до систем.

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Як зазначає The Guardian, Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC), що входить до Центру урядового зв’язку, закликав приватні компанії, які беруть участь у наданні допомоги, «вжити негайних заходів для свого захисту».

З'ясувалося, що російські спецслужби отримали доступ до близько 10 тисяч камер, розташованих поблизу військових об'єктів і залізничних станцій, щоб відстежувати переміщення вантажів до України. При цьому, 80% зламаних камер знаходились на території України, ще 10% — у Румунії.

Крім того, 4% камер були розташовані у Польщі, 2,8% — в Угорщині, 1,7% — у Словаччині. Місця розташування решти камер не розкриваються. Втручання в роботу дозволяло робити скриншоти зображення з камер.

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До того ж, спецслужби рф проводили інші спроби збору конфіденційної інформації про постачання, зокрема про розклади руху поїздів і транспортні накладні. Мова йдеться про щонайменше 10 країн, включно зі США, Франції та Німеччини. Як стало відомо, зловмисники використовували голосовий фітинг для отримання доступу до привілейованих облікових записів, видаючи себе за ІТ-персонал.

Теми фішингових листів були різноманітними та варіювалися від професійних питань до дорослої тематики. Такі листи часто надсилалися через скомпрометовані акаунти або безкоштовні поштові сервіси.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Управління військової розвідки США опублікувало інфографіку, яка містить важливу для України оцінку ракетних можливостей ворога.

Ілюстративне фото

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