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Збитки понад 3 мільярди гривень: Нацполіція затримала хакера-іноземця, якого розшукував Інтерпол
Українські кіберполіцейські та слідчі Нацполіції разом з правоохоронцями США, країн ЄС, а також представників Європолу знешкодили міжнародну хакерську групу, члени якої здійснювали масштабні кібератаки на компанії у Франції, Норвегії, Німеччині, Нідерландах, Канаді та США.
«Зловмисники використовували розроблене ними шкідливе програмне забезпечення, в тому числі віруси-шифрувальники, для кібератак на провідні світові промислові підприємства. Внаслідок цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації фігуранти вимагали мільйонні виплати у криптовалюті на підконтрольні гаманці дропів. Встановлена слідством сума збитків, завданих злочинною діяльністю, перевищує 3 мільярди гривень в еквіваленті», — йдеться у повідомленні Нацполіції.
Зазначається, що завдяки аналізу здобутої у результаті слідчих дій інформації вдалося додатково встановити 33-річного члена угруповання, який займався пошуком вразливостей у корпоративних мережах підприємств-жертв.
«Отримані хакером дані його спільники використовували для планування та здійснення кібератак», — розповіли у Нацполіції.
Загалом правоохоронці провели понад 80 санкціонованих обшуків на території України та вилучили криптоактиви на суму понад 24 мільйони гривень, 9 елітних автомобілів та 24 земельні ділянки загальною площею майже 12 га. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на вказане майно судом накладено арешт.
Українські правоохоронці за дорученням Офісу Генерального прокурора затримали розшукуваного громадянина іноземної держави, який мешкав у Києві.
Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва до нього застосовано екстрадиційний арешт.
Після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності рішенням про видачу 18 червня 2025 року чоловіка передано американській стороні.
Раніше повідомлялося про те, що російські хакери намагались отримати доступ до поштових скриньок українських військових.13
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