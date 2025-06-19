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Переселенцям роздадуть ваучери: в Україні планують запровадити нову житлову програму для ВПО
В Україні розробляється нова програма, яка дозволить внутрішньо переміщеним особам (ВПО) придбати житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов, голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО, пише «На пенсії».
За його словами, Кабінет Міністрів активно обговорює деталі програми із Світовим банком. Якщо рішення буде ухвалено, ВПО зможуть отримувати спеціальні житлові ваучери. Ці ваучери можна використовувати як перший внесок по іпотеці або для погашення іпотечного кредиту.
Пріоритет в отриманні ваучерів буде надано наступним категоріям ВПО:
• Учасники бойових дій
• Багатодітні сім'ї
• Сім'ї загиблих захисників
• Особи з інвалідністю
• Діти-сироти
• На завершальному етапі реалізації програми — інші категорії ВПО.
Як писали «ФАКТИ», в Україні незабаром набудуть чинності нові правила надання грошової допомоги внутрішнім переселенцям. З липня Мінфін щомісяця перевірятиме перебування ВПО за межами України понад 90 днів.104
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