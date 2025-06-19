41.28 / 41.90 47.63 / 48.34
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Переселенцям роздадуть ваучери: в Україні планують запровадити нову житлову програму для ВПО

18:12 19 червня 2025
Переселенцям роздадуть ваучери на купівлю житла

В Україні розробляється нова програма, яка дозволить внутрішньо переміщеним особам (ВПО) придбати житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов, голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО, пише «На пенсії».

За його словами, Кабінет Міністрів активно обговорює деталі програми із Світовим банком. Якщо рішення буде ухвалено, ВПО зможуть отримувати спеціальні житлові ваучери. Ці ваучери можна використовувати як перший внесок по іпотеці або для погашення іпотечного кредиту.

Пріоритет в отриманні ваучерів буде надано наступним категоріям ВПО:

• Учасники бойових дій
• Багатодітні сім'ї
• Сім'ї загиблих захисників
• Особи з інвалідністю
• Діти-сироти
• На завершальному етапі реалізації програми — інші категорії ВПО.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», в Україні незабаром набудуть чинності нові правила надання грошової допомоги внутрішнім переселенцям. З липня Мінфін щомісяця перевірятиме перебування ВПО за межами України понад 90 днів.

РЕКЛАМА
104

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонери, що працюють, отримають пенсію після перерахунку в червні. Фото Pixabay

Працюючі пенсіонери можуть отримати перерахунок пенсії: як це зробити

Лаванда. Фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

Секрети використання лаванди на кухні: деякі з них вам точно сподобаються

Таро-прогноз на 20 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня

Гороскоп на 19 червня. Фото Pixabay

Стрільцям — енергія та нові проекти, а Терезам — дипломатичність та ощадливість: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів