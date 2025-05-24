Як переселенцям одержати «декретні», якщо роботодавець залишився на окупованій території: пояснюють юристи

В Україні через війну багато людей стали переселенцями. Юристи розповіли, що робити, щоб отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо роботодавець залишився на тимчасово окупованій території, пише Юридичний порадник для ВПО.

ВІДЕО ДНЯ

Так, громадянам, які перебувають у трудових відносинах та які перемістилися з тимчасово окупованих територій або з територій, де ведуться активні бойові дії, та не змогли отримати від свого роботодавця страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, виплати надаються за рахунок Пенсійного фонду України.

Як їх отримати

Звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України і надати такі документи:

- оригінал і копію довідки про взяття на облік ВПО;

- оригінал і копію паспорта громадянина України;

- оригінал і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;

- листок непрацездатності (у разі, якщо він виданий у паперовій формі).

РЕКЛАМА

Решту необхідної інформації фахівці Пенсійного фонду повинні самостійно отримати із реєстрів (наприклад, з Реєстру листків непрацездатності, Реєстру застрахованих осіб тощо). Виплати в такому разі надійдуть безпосередньо на банківський рахунок заявниці. Жінкам, які не є ВПО, але їх роботодавці знаходяться на тимчасово окупованій території і не можуть виконати обов'язків щодо нарахування та виплати такої допомоги, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується органами ПФУ в аналогічному порядку.

Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно змінили порядок оформлення та видачі довідок переселенцям.

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook