41.09 / 41.66 46.61 / 47.35
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Як переселенцям одержати «декретні», якщо роботодавець залишився на окупованій території: пояснюють юристи

17:39 24 травня 2025
Як переселенцям отримати декретні, якщо роботодавець залишився в окупації

В Україні через війну багато людей стали переселенцями. Юристи розповіли, що робити, щоб отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо роботодавець залишився на тимчасово окупованій території, пише Юридичний порадник для ВПО.

Так, громадянам, які перебувають у трудових відносинах та які перемістилися з тимчасово окупованих територій або з територій, де ведуться активні бойові дії, та не змогли отримати від свого роботодавця страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, виплати надаються за рахунок Пенсійного фонду України.

Як їх отримати

Звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України і надати такі документи:
- оригінал і копію довідки про взяття на облік ВПО;
- оригінал і копію паспорта громадянина України;
- оригінал і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;
- листок непрацездатності (у разі, якщо він виданий у паперовій формі).

РЕКЛАМА

Решту необхідної інформації фахівці Пенсійного фонду повинні самостійно отримати із реєстрів (наприклад, з Реєстру листків непрацездатності, Реєстру застрахованих осіб тощо). Виплати в такому разі надійдуть безпосередньо на банківський рахунок заявниці. Жінкам, які не є ВПО, але їх роботодавці знаходяться на тимчасово окупованій території і не можуть виконати обов'язків щодо нарахування та виплати такої допомоги, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується органами ПФУ в аналогічному порядку.

Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно змінили порядок оформлення та видачі довідок переселенцям.

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень з 26 травня до 1 червня 2025 року

Тигрів чекають одкровення, а Змії опиняться у центрі подій: східний гороскоп на 26 травня — 1 червня

Накип у чайнику

Накип у чайнику розчиниться без жодного тертя: ці прості способи вас приємно вразять

Передостанні вихідні весни, фото з відкритих джерел

Дівам варто зосередитися на справах, що давно відкладалися, а Ракам побути на самоті: гороскоп на вихідні, 24 та 25 травня

Оксана Сергієнко після операції. Фото надала Оксана Сергієнко

«Відчула, що в роті повно вибитих кулею зубів. Не зупиняючи машину, виплюнула їх в руку й викинула у вікно»: поранена жінка врятувала дітей від окупантів

Наступний матеріал
Новини партнерів