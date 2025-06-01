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Суспільство та люди

Частину переселенців позбавлять статусу та виплат: у Кабміні розпочали нову перевірку для ВПО

11:09 1 червня 2025
ВПО перевірятимуть щомісяця. Фото Pixabay

Через місяць в Україні набудуть чинності нові правила надання грошової допомоги внутрішнім переселенцям. Так, з липня Мінфін щомісяця перевірятиме перебування ВПО за межами України більше 90 днів.

Тим, хто виїхав на довший термін, припинять нараховувати грошову допомогу та скасують статус внутрішнього переселенця.

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Виняток — лікування, навчання, смерть родича, службове відрядження, що мають документальні підтвердження. Йдеться про гроші, які держава виплачує ВПО на проживання (2000 гривень на дорослого та по 3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю).

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Підтвердити місце перебування ВПО під час перевірок можна або через «Дію» дистанційно, або особисто у ЦНАПах чи управлінні соцзахисту населення.

Нагадаємо, що нещодавно уряд розширив можливості надання субсидій на оренду житла для внутрішніх переселенців.

Фото Pixabay

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