Легендарний футболіст київського «Динамо» переніс інсульт

Легендарний ексфутболіст київського «Динамо» та збірної Радянського Союзу 78-річний Стефан Решко, який отримав державну нагороду з рук президента країни Володимира Зеленського, має серйозні проблеми зі здоров'ям після перенесеного інсульту, повідомляє «Футбол 24».

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«Я не можу прокоментувати матч молодіжного Євро, не дивився. Нещодавно пережив інсульт, тяжка хвороба, вибачте», — сказав Стефан Михайлович у телефонній розмові з кореспондентом видання.

Нагадаємо, що один із героїв легендарної команди Валерія Лобановського — 4-разовий чемпіон Радянського Союзу, 2-разовий володар Кубка СРСР, володар Кубка кубків та Суперкубка УЄФА, а також бронзовий призер Олімпійських ігор-1976 у Монреалі.

Стефан Решко (ліворуч) із завойованим "Динамо" Суперкубком УЄФА

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Після завершення футбольної кар'єри Стефан Решко закінчив Вищу школу МВС, дослужився до звання полковника, викладав в Академії МВС.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий переможець Ліги чемпіонів потрапив у реанімацію з інсультом.

Фото ФК «Динамо»

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