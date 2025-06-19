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Легендарний футболіст київського «Динамо» переніс інсульт
Легендарний ексфутболіст київського «Динамо» та збірної Радянського Союзу 78-річний Стефан Решко, який отримав державну нагороду з рук президента країни Володимира Зеленського, має серйозні проблеми зі здоров'ям після перенесеного інсульту, повідомляє «Футбол 24».
«Я не можу прокоментувати матч молодіжного Євро, не дивився. Нещодавно пережив інсульт, тяжка хвороба, вибачте», — сказав Стефан Михайлович у телефонній розмові з кореспондентом видання.
Нагадаємо, що один із героїв легендарної команди Валерія Лобановського — 4-разовий чемпіон Радянського Союзу, 2-разовий володар Кубка СРСР, володар Кубка кубків та Суперкубка УЄФА, а також бронзовий призер Олімпійських ігор-1976 у Монреалі.
Після завершення футбольної кар'єри Стефан Решко закінчив Вищу школу МВС, дослужився до звання полковника, викладав в Академії МВС.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий переможець Ліги чемпіонів потрапив у реанімацію з інсультом.
Фото ФК «Динамо»131
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