Дворазовий переможець Ліги чемпіонів потрапив до реанімації з інсультом

Колишнього воротаря «Аякса», «Ювентуса» та «Манчестер Юнайтед» Едвіна ван дер Сара госпіталізували в екстреному порядку, коли той перебував зі своєю дружиною на відпочинку в Хорватії.



У 52-річного голландця стався крововилив у мозок, і його доправили до шпиталю на гелікоптері (наприкінці минулого року з інсультом потрапив до лікарні колишній партнер ван дер Сара по «Аяксу» Марк Овермарс). Наразі ексфутболіст перебуває в реанімації у стабільному стані. Разом із чоловіком знаходиться його дружина Аннемарі, яка сама у 2009 році пережила інсульт.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

Зазначимо, що ван дер Сар є єдиним голкіпером, який вигравав Лігу чемпіонів із двома різними клубами — з «Аяксом» у 1995-му та «Манчестер Юнайтед» у 2008-му. Також воротар по чотири рази ставав чемпіоном Нідерландів та Англії, загалом вигравши 25 трофеїв на клубному рівні.

Закінчивши кар'єру у 2011-му (в Амстердамі було проведено матч між місцевим «Аяксом» та «Командою мрії», ворота якої захищав винуватець урочистостей), ван дер Сар увійшов до ради директорів «Аякса», а з листопада 2016-го обіймав посаду генерального директора амстердамського клубу, яку залишив 1 червня цього року.

Едвін ван дер Сар із дружиною Аннемарі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий ексфутболіст збірної Радянського Союзу Юрій Гаврилов переніс інсульт.

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