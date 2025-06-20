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Спорт

Боксер втратив пам'ять після вбивчого нокауту від чемпіона світу (відео)

12:01 20 червня 2025
Дзін Сасакі

Японський боксер-нокаутер Дзін Сасакі (19 перемог, 17 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия) частково втратив пам'ять після того, як програв убивчим нокаутом чемпіону світу американцеві Браяну Норману (28 перемог, 22 з них — нокаутом) бій за пояс WBO в напівсередній вазі, повідомляє daily.co.jp. Раніше непереможний боксер нокаутував суперника на 25-й секунді бою.

За словами керівника спортзалу японця Ісіо Накаї, який супроводжував Сасакі в лікарні, той не пам'ятає нічого, що відбувалося за півтора місяці до бою, і навіть не пам'ятає, що погоджувався на цей титульний поєдинок, не кажучи вже про події на рингу.

«Сасакі після бою було доправлено до лікарні, де йому зробили КТ. Кровотеч і інших травм не виявлено. Однак через сильний удар по потилиці він втратив пам'ять. Фізичних травм не виявлено, але щоб перестрахуватися завтра він пройде обстеження у лікарні», — сказав Ісіо Накая.

Додамо, що вже в першому раунді бою в Токіо 23-річний Сасакі двічі опинився в нокдауні, а в 5-й трихвилинці 24-річний Норман нокаутував суперника. Японець не зміг самостійно піднятися — його забрали з рингу на ношах. П'ята в історії спроба боксера з Країни сонця, що сходить, стати чемпіоном світу в напівсередній вазі закінчилася невдачею.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер-чемпіон помер після бою: момент трагедії потрапив на відео.

Фото із соцмереж

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