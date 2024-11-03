Непереможний боксер нокаутував суперника на 25-й секунді бою (відео)
На Resorts World Arena у Бірмінгемі (Англія) відбувся найкоротший бій у рамках вечора боксу. Непереможному британському напівважковаговику (до 79,4 кг) Езре Тейлору (10 перемог, 7 з них — нокаутом) знадобилося лише 25 секунд, щоб вирубати Крістапса Булмейстарса (12 перемог, 5 з них — нокаутом, 3 поразки) з Латвії. Раніше поєдинок у США закінчився скандальним нокаутом на 4-й секунді першого раунду.
Щойно почався бій, 31-річний латвієць спробував викинути джеб, але нарвався на правий бічний 30-річного уродженця Ноттінгема і опинився на настилі рингу. Булмейстарс важко піднявся на ноги, але рефері швидко зорієнтувався, вирішивши, що приголомшений латвієць не зможе продовжити поєдинок.
@EzraTaylor_ pic.twitter.com/EBhdFTbOn2— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) November 2, 2024
До речі, якщо Тейлор збільшив свою переможну серію на професіональному рингу до 10 боїв, то Булмейстарс програв третій з чотирьох останніх своїх поєдинків.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер побив поляка за дві хвилини бою.
Фото X Ezra The Cannon Teylor215
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