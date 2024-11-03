Непереможний боксер нокаутував суперника на 25-й секунді бою (відео)

На Resorts World Arena у Бірмінгемі (Англія) відбувся найкоротший бій у рамках вечора боксу. Непереможному британському напівважковаговику (до 79,4 кг) Езре Тейлору (10 перемог, 7 з них — нокаутом) знадобилося лише 25 секунд, щоб вирубати Крістапса Булмейстарса (12 перемог, 5 з них — нокаутом, 3 поразки) з Латвії. Раніше поєдинок у США закінчився скандальним нокаутом на 4-й секунді першого раунду.

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Щойно почався бій, 31-річний латвієць спробував викинути джеб, але нарвався на правий бічний 30-річного уродженця Ноттінгема і опинився на настилі рингу. Булмейстарс важко піднявся на ноги, але рефері швидко зорієнтувався, вирішивши, що приголомшений латвієць не зможе продовжити поєдинок.

До речі, якщо Тейлор збільшив свою переможну серію на професіональному рингу до 10 боїв, то Булмейстарс програв третій з чотирьох останніх своїх поєдинків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер побив поляка за дві хвилини бою.

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Фото X Ezra The Cannon Teylor

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