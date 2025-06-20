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Перебували у російській неволі понад два роки: в Україну повернулася чергова група поранених захисників
У четвер, 20 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та рф. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.
Додому повернулися оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби.
«Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!» — зазначив Зеленський.
За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.
Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу.
Звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.
«Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі», — зазначили в штабі.
Нагадаємо, вчора, 19 червня, з російського полону звільнили групу важкохворих захисників. Більшість звільнених воїнів перебували в російській неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.14
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