Перебували у російській неволі понад два роки: в Україну повернулася чергова група поранених захисників

У четвер, 20 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та рф. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

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Додому повернулися оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби.

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«Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!» — зазначив Зеленський.

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За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу.

Звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

«Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі», — зазначили в штабі.

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Нагадаємо, вчора, 19 червня, з російського полону звільнили групу важкохворих захисників. Більшість звільнених воїнів перебували в російській неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

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