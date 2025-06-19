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Україна

Ще одна група українських полонених повернулася додому (фото)

15:50 19 червня 2025
Відбувся обмін полоненими між Україною та Росією&nbsp;— Фото: Telegram Володимира Зеленського

Відбувся черговий обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині. Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета — звільнити кожного й кожну», — написав він.

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Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, з російського полону звільнено групу важкохворих Захисників. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

«На Батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих Захисників.

А у суботу, 14 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими, про який Україна та рф домовилися під час другої зустрічі у Стамбулі.

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