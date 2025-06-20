Майже в 10 разів більше за мінімальну: яку пенсію отримують народні депутати України

Поки в Україні триває ажіотаж довкола бажання скасувати спеціальні пенсії, підвищені пенсійні виплати продовжують отримувати деякі народні депутати України. Їхній середній розмір на сьогодні трохи перевищує 21 000 гривень, що приблизно в 9 разів більше за мінімальну пенсію в Україні в 2361 гривню.

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Про це повідомляє OBOZ.UA та наводить відповідь на свій запит із Пенсійного фонду України. При цьому спеціальні пенсії нардепів скасували ще 2017-го, але політики отримують свої виплати за спеціальними правилами лише через суд.

Так, ще 2024 року 56 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити конституційність скасування перерахунку залежно від зарплати пенсії тих парламентаріїв, які отримали виплати до 2017 року. За результатами судового розгляду виплати їм повернули, і середній розмір їх склав 21 071 грн, а найбільша депутатська пенсія сягла позначки 51 042 грн.

Раніше найбільшою пенсією була виплата у 246 тисяч гривень щомісяця колишньому нардепу-регіоналу Сергію Ківалову, при цьому ще кілька років тому Ківалов отримував велику за українськими мірками пенсію 14 тисяч грн. Збільшило виплату у 17 разів політику рішення одеського суду та довідка з очолюваного ним університету.

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Проте внаслідок запровадження коефіцієнтів найбільша пенсія скоротилася в рази, наприклад, максимальна звичайна пенсія не повинна перевищувати 23 610 гривень. Але, як наголосили в OBOZ.UA, сотні спеціальних пенсіонерів скасували обмеження у судах.

Тим часом в Україні продовжуються спроби скасувати спеціальні пенсії, що має допомогти збільшити мінімальні пенсійні виплати до 4000 гривень.

Фото: rada.gov.ua

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