Літнє сонцестояння 21 червня: що не можна робити і кому зі знаків зодіаку пощастить цього дня

День літнього сонцестояння, 21 червня — найтриваліший день року у північній півкулі, коли Сонце досягає найвищої точки над горизонтом. Місяць перебуватиме у фазі спокою, а це означає, що багато хто відчує внутрішню рівновагу.

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Після 21 червня ночі ставатимуть довшими, а дні — коротшими.

Цей день вважали порогом між світлом та темрявою, часом потужного оновлення, перезавантаження думок, накопичення позитивного досвіду та натхнення.

Згідно з народними прикметами, 21 червня не можна:

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- конфліктувати й сваритися. Суперечки у цей день вважаються енергетично небезпечними — вони можуть закріпити негатив у відносинах на тривалий час.

- скаржитися, проклинати долю,

- робити серйозні хірургічні втручання,

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- позичати або брати гроші в борг, щоб не віддати власну силу або натягнути фінансову нестабільність,

- різко змінювати роботу, місце проживання чи приймати імпульсні рішення.

Астрологи вважають, що треба дуже уважно дослухатися свого внутрішнього голосу. Інтуїція може підказати щось важливе.

21 червня, на думку знавців астрології, відкриває двері до нових можливостей, змін та успіху. Особливо сильним буде вплив на три знаки зодіаку, пишуть Новини.

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Лев

Леви опиняться на порозі змін, перед ними з'являться нові горизонти. У сфері кар'єри можлива несподівана пропозиція, підвищення чи навіть запуск власного проєкту. Зірки рекомендують діяти рішуче та впевнено — удача на вашому боці.

Стрілець

Стрільці мають шанс зустріти людину, яка змінить ваше життя. Це може бути у діловій сфері або на любовному фронті. Може з'явитися можливість вирушити у поїздку, яка подарує незабутні враження та принесе несподівану вигоду. Дійте відповідно до ситуації, не відмовляйтеся від нового та незвіданого — це призведе до щастя.

Близнюки

Близнюкам літнє сонцестояння подарує приплив натхнення. Зараз ідеальний момент багато що змінити у професійному та особистому житті. Можливе важливе знайомство з впливовою людиною чи пропозиція, яка перенесе вас на новий рівень. Зірки радять сміливо дивитися вперед та діяти.

Про те, яка погода буде в Україні у день літнього сонцестояння, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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