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Баба Ванга не знала про них: названо 6 загроз з космосу, які можуть знищити Землю у будь-який момент
Відомі провидці минулого, такі як Нострадамус чи Ванга, вважали, що життя на Землі може бути знищеним людством у результаті війни, небезпечних експериментів з ядеркою тощо.
В той же час сучасні вчені вважають, що більш небезпечним може бути вплив на планету зовні, пише BBC Sky at night Magazine.
1. Гамма-сплеск: вибух, потужніший за мільярди сонців
Гамма-сплеск — це найпотужніший тип випромінювання, відомий людству. Він виникає в результаті вибуху масивної зірки і є жахливим викидом гамма-променів, який може пронизати простір на мільярди світлових років.
У 1967 році американський супутник Vela вперше зафіксував гамма-сплеск, і з того часу вчені серйозно стурбовані потенційною загрозою для Землі. Якщо подібний викид відбудеться десь поблизу — наприклад, у галактиці Андромеди чи навіть у Чумацькому Шляху, він може повністю зруйнувати озоновий шар Землі. Як результат — неконтрольований сонячний ультрафіолет може просто випалити поверхню планети. Хороша новина: такі сплески трапляються вкрай рідко — раз на 10 тисяч років.
2. Сонячний суперспалах: зірка, здатна нас спопелити
Сонце — наше джерело життя, але водночас і потенційний руйнівник. Вже сьогодні його активність викликає магнітні бурі, що впливають на здоров'я людей та роботу техніки. Однак у майбутньому можливий суперспалах — гігантський викид енергії, який може «здути» атмосферу Землі, як це вже сталося з Марсом.
Вчені вважають, що через 1−2 мільярди років, задовго до того, як Сонце стане червоним гігантом, його активність може призвести до ерозії атмосфери нашої планети. Це зробить Землю безлюдною — пустельною, неживою кулею, позбавленою води, кисню та захисту від радіації.
3. Вибух наднової: кінець починається раптово
Коли масивна зірка вмирає, вона вибухає, перетворюючись на наднову. Ця космічна подія супроводжується вивільненням колосальної кількості енергії.
Якщо зірка, подібна до Бетельгейзе, вибухне досить близько до Сонячної системи, ударна хвиля і радіація можуть зруйнувати атмосферу Землі, змінити орбіти планет і перетворити нашу планету на космічний сміття Всесвіту — «в будь-який момент».
4. Блукаюча нейтронна зірка: смерть без попередження
Нейтронні зірки — це надщільні залишки від вибуху наднової. Незважаючи на розміри, порівняні з містом, вони мають масу, яка в кілька разів перевищує масу Сонця. Вони спроможні перетворити Землю на уламки. Особливо небезпечні магнетари — нейтронні зірки з екстремально потужним магнітним полем.
5. Чорна діра: тиша перед поглинанням
Якщо після вибуху наднової зірка стискається до краю, вона перетворюється на чорну дірку. Цей об'єкт не випускає світло і здатний поглинати матерію, час і сам простір.
Хоча великі чорні діри, як правило, знаходяться в центрах галактик, ніхто не виключає можливості існування «блукаючих» чорних дірок, які залишилися після загибелі зірок.
6. Астероїд: реальна загроза в найближчому майбутньому
Астероїди — це, мабуть, єдина з космічних загроз, за якою людство справді може стежити.
Наприклад, астероїд 29075 може наблизитися до Землі в 2880 році, а вже в 2029-му і 2036-му до нас підлетить 99942.
Нагадаємо, що «передвісником» загрози з космосу став радянський супутник, який наробив шуму, коли впав на Землю.
Фото Pixabay416
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