Після ударів Ізраїлю по Ірану: що говорила Баба Ванга про початок Третьої світової війни

Сліпа болгарська провидиця Баба Ванга відома своїми передбаченнями про те, що у 2025 році в Європі вибухне війна.

Але чим далі розгортаються події на Землі, тим більше вчені знаходять підтвердження того, що попередні передбачення балканської провидиці були неправильно інтерпретовані, адже деякі події просто не могли бути зрозумілими 30 років тому, пише Metro.

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Зокрема, про те, що під час ударів по Ірану війська Ізраїлю будуть бити по ядерним об'єктам, що досить небезпечно.

Як відомо, Вангелія Пандева Гуштерова (справжнє ім'я провидиці), осліпла в підлітковому віці, але здобула репутацію своїми містичними здібностями.

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За її прогнозами, новий європейський конфлікт «спустошить» населення континенту.

Ванга говорила: «Як тільки Сирія впаде, чекайте великої війни між Заходом і Сходом. Навесні почнеться війна на Сході, і це буде Третя світова війна. Війна на Сході, яка знищить Захід».

Оскільки війна між росією та Україною триває вже третій рік, а тепер до неї додався конфлікт Близькому Сході, це дійсно може наблизити світ до Третьої світової війни.

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Відома як «Балканський Нострадамус» Баба Ванга померла в 1996 році, але деякі з її передбачень згодом підтвердилися.

Передбачаючи нову війну, Ванга стверджувала, що 2025 рік стане роком, коли вчені відкриють телепатію.

Втім, не всі передбачення провидиці були особливо точними. Так, вона передбачала, що у спорті Льюїс Хемілтон виграє рекордний восьмий чемпіонат світу у «Формулі-1». І що це досягнення стане для нього першим після шокового переходу в Scuderia Ferrari минулого року та першим чемпіонством команди з 2007 року.

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Але через випадковість цього не сталося, тому тільки можна уявити, яким би дивовижним був цьогорічний фінал, якби Хемілтон боровся за титул проти чинного чемпіона Макса Ферстаппена.

Баба Ванга також відома тим, що за словами її послідовників, передбачила:

теракти 11 вересня 2001 року;

обрання Барака Обами;

аварію на ЧАЕС;

смерть принцеси Діани;

вбивство Індіри Ганді.

Нагадаємо, що ще один провидець, бразилець Саломе («сучасний Нострдамус») розповів, що президент США Трамп не тільки самозакоханий нарцис, але й людина, яка виконує таємний ритуал.

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