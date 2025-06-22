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Буде використано «іспанську модель»: як будуть позбавляти прав літніх водіїв
В Україні час від часу, але регулярно з'являється інформація про те, що народні обранці налаштовані достатньо рішуче щодо обмеження прав літніх водіїв. Справа в тому, що за даними видання Apotheken Umschau, в ЄС зростає тривожна статистика ДТП за участю літніх автомобілістів, пише українське спеціалізоване видання.
Дослідження показують, що в Європі водії старше 65 років частіше стають учасниками ДТП через природне зниження когнітивних функцій, уповільнення реакції, погіршення зору та слуху. У відповідь на це, Євросоюз прийняв нову Директиву, що дозволяє країнам-членам скорочувати термін дії водійських ліцензій для осіб старше 65 років та впроваджувати додаткові перевірки їх фізичного та психологічного стану.
Найсуворіший підхід обрала Іспанія, де після 65 років права оновлюються кожні п'ять років, а з 70 років — кожні два роки з обов'язковими медоглядами. Цю модель, начебто, нардепи розглядатимуть для впровадження в Україні. Натомість, Німеччина та Франція віддають перевагу ліберальнішому підходу, покладаючись на самосвідомість літніх водіїв.
Оскільки Україна прагне до вступу в ЄС, їй доведеться переглянути власне законодавство щодо видачі водійських прав пенсіонерам, можливо, за найсуворішими критеріями. Експерти наголошують, що ЄС активно переглядає правила для літніх водіїв, і це стосується також країн-кандидатів.
Водночас, психологи переважно виступають проти тотальних обмежень, наголошуючи на важливості індивідуального підходу. Вони також підкреслюють незаперечну перевагу літніх водіїв — їхній багаторічний досвід.
Раніше «ФАКТИ» писали, як змінять вимоги до техогляду авто з 1 липня 2025 року.
Фото: quotemetoday411
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