41.54 / 42.07 47.94 / 48.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Буде використано «іспанську модель»: як будуть позбавляти прав літніх водіїв

19:15 22 червня 2025
В Україні можуть обмежити права водіння людей похилого віку — Фото: quotemetoday

В Україні час від часу, але регулярно з'являється інформація про те, що народні обранці налаштовані достатньо рішуче щодо обмеження прав літніх водіїв. Справа в тому, що за даними видання Apotheken Umschau, в ЄС зростає тривожна статистика ДТП за участю літніх автомобілістів, пише українське спеціалізоване видання.

Дослідження показують, що в Європі водії старше 65 років частіше стають учасниками ДТП через природне зниження когнітивних функцій, уповільнення реакції, погіршення зору та слуху. У відповідь на це, Євросоюз прийняв нову Директиву, що дозволяє країнам-членам скорочувати термін дії водійських ліцензій для осіб старше 65 років та впроваджувати додаткові перевірки їх фізичного та психологічного стану.

Найсуворіший підхід обрала Іспанія, де після 65 років права оновлюються кожні п'ять років, а з 70 років — кожні два роки з обов'язковими медоглядами. Цю модель, начебто, нардепи розглядатимуть для впровадження в Україні. Натомість, Німеччина та Франція віддають перевагу ліберальнішому підходу, покладаючись на самосвідомість літніх водіїв.

Оскільки Україна прагне до вступу в ЄС, їй доведеться переглянути власне законодавство щодо видачі водійських прав пенсіонерам, можливо, за найсуворішими критеріями. Експерти наголошують, що ЄС активно переглядає правила для літніх водіїв, і це стосується також країн-кандидатів.

РЕКЛАМА

Водночас, психологи переважно виступають проти тотальних обмежень, наголошуючи на важливості індивідуального підходу. Вони також підкреслюють незаперечну перевагу літніх водіїв — їхній багаторічний досвід.

Раніше «ФАКТИ» писали, як змінять вимоги до техогляду авто з 1 липня 2025 року.

Фото: quotemetoday

РЕКЛАМА

411

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт кабачкової закуски з часником. Фото&nbsp;— скріншот

Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

Олександр Прохоров

«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців

Карта Таро «Шістка мечів». Фото з відкритих джерел

Карта Таро тижня: що на нас чекає з 23 по 29 червня

Таро-прогноз на 23 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку&nbsp;— Фото: Pixabay

Скорпіонам — «Імператриця», Дівам — «Дев'ятка Кубків», а Левам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 23 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів