41.19 / 42.02 47.91 / 48.65
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Фіксація двома камерами, і не тільки: як змінять вимоги до техогляду з 1 липня

15:56 20 червня 2025
Техогляд с 1 липня буде проходити по-новому, фото звідкритих джерел

В Україні з 1 липня 2025 року почнуть діяти нові правила проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Головне нововведення — запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю.
Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока.

За його інформацією, кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами. На фото автомобіль має займати не менше 70% площі зображення.

Це робиться з метою покращення контролю та унеможливлення фіктивного його проведення.

РЕКЛАМА

«Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру», — пояснив Сорока.

Нині в Україні діє близько 800 пунктів технічного контролю. Вони вже обладнані камерами, працюють у тестовому режимі та надсилають відео до сервісних центрів МВС для перевірки відповідності.

Категорії транспорту, для яких обов’язковий техогляд, залишилися актуальними:
- легкові авто, що використовуються у комерційній діяльності, і причепи до них (від 2 років експлуатації) — раз на два роки;

РЕКЛАМА

- вантажні авто до 3,5 тонн і причепи (від 2 років експлуатації) — раз на два роки;

- вантажні авто понад 3,5 тонни, таксі та відповідні причепи — щороку;

- автобуси та транспорт, що перевозить небезпечні вантажі — двічі на рік.

При цьому приватні легкові авто, які не використовуються для заробітку, проходити техогляд не повинні.

РЕКЛАМА

Контроль за дотриманням нових правил здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо виявлять порушення, наприклад, відсутність частини відео або невідповідність транспортного засобу вимогам, то протокол техогляду анулюють.

У разі використання авто без проведеного техогляду патрульна поліція може оштрафувати водія на 340 грн. Для підприємств, які провели огляд з порушеннями, передбачено штраф у розмірі близько 1400 грн.

Раніше ми розповідали про нові схеми шахраїв, про які потрібно знати водіям.

85

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому пощастить на тижні з 23 по 29 червня&nbsp;— Фото: Freepik

Успіх буде слідувати за вами, наче кіт: кому пощастить на тижні з 23 по 29 червня

Настя Горбацевич. Фото із альбому Вікторії Горбацевич

Мріє потрапити на цирковий фестиваль у Монте-Карло: унікальна 7-річна гімнастка встановила рекорд України, провисівши під куполом на одній п’яті

національне мультипредметне тестування

НМТ-2025 як тест на виживання: що не так із цьогорічним іспитом

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Скорпіонам — «Сонце», Ракам — «Верховна Жриця», а Тельцям — — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 21 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів