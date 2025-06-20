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Фіксація двома камерами, і не тільки: як змінять вимоги до техогляду з 1 липня
В Україні з 1 липня 2025 року почнуть діяти нові правила проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.
Головне нововведення — запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю.
Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока.
За його інформацією, кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами. На фото автомобіль має займати не менше 70% площі зображення.
Це робиться з метою покращення контролю та унеможливлення фіктивного його проведення.
«Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру», — пояснив Сорока.
Нині в Україні діє близько 800 пунктів технічного контролю. Вони вже обладнані камерами, працюють у тестовому режимі та надсилають відео до сервісних центрів МВС для перевірки відповідності.
Категорії транспорту, для яких обов’язковий техогляд, залишилися актуальними:
- легкові авто, що використовуються у комерційній діяльності, і причепи до них (від 2 років експлуатації) — раз на два роки;
- вантажні авто до 3,5 тонн і причепи (від 2 років експлуатації) — раз на два роки;
- вантажні авто понад 3,5 тонни, таксі та відповідні причепи — щороку;
- автобуси та транспорт, що перевозить небезпечні вантажі — двічі на рік.
При цьому приватні легкові авто, які не використовуються для заробітку, проходити техогляд не повинні.
Контроль за дотриманням нових правил здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо виявлять порушення, наприклад, відсутність частини відео або невідповідність транспортного засобу вимогам, то протокол техогляду анулюють.
У разі використання авто без проведеного техогляду патрульна поліція може оштрафувати водія на 340 грн. Для підприємств, які провели огляд з порушеннями, передбачено штраф у розмірі близько 1400 грн.
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