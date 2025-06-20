Фіксація двома камерами, і не тільки: як змінять вимоги до техогляду з 1 липня

В Україні з 1 липня 2025 року почнуть діяти нові правила проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Головне нововведення — запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю.

Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока.

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За його інформацією, кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами. На фото автомобіль має займати не менше 70% площі зображення.

Це робиться з метою покращення контролю та унеможливлення фіктивного його проведення.

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«Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру», — пояснив Сорока.

Нині в Україні діє близько 800 пунктів технічного контролю. Вони вже обладнані камерами, працюють у тестовому режимі та надсилають відео до сервісних центрів МВС для перевірки відповідності.

Категорії транспорту, для яких обов’язковий техогляд, залишилися актуальними:

- легкові авто, що використовуються у комерційній діяльності, і причепи до них (від 2 років експлуатації) — раз на два роки;

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- вантажні авто до 3,5 тонн і причепи (від 2 років експлуатації) — раз на два роки;

- вантажні авто понад 3,5 тонни, таксі та відповідні причепи — щороку;

- автобуси та транспорт, що перевозить небезпечні вантажі — двічі на рік.

При цьому приватні легкові авто, які не використовуються для заробітку, проходити техогляд не повинні.

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Контроль за дотриманням нових правил здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо виявлять порушення, наприклад, відсутність частини відео або невідповідність транспортного засобу вимогам, то протокол техогляду анулюють.

У разі використання авто без проведеного техогляду патрульна поліція може оштрафувати водія на 340 грн. Для підприємств, які провели огляд з порушеннями, передбачено штраф у розмірі близько 1400 грн.

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