Схоже, в Україні влада має серйозні наміри посилити контроль за літніми автомобілістами і ввести сумнозвісний «віковий ценз». Про це говорить те, що законопроєкт № 8082 знову внесений на розгляд до Ради, пише «Автотема».

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Зокрема, народні депутати пропонують запровадити багаторівневу систему контролю за станом здоров’я літніх водіїв. Після досягнення 65-річного віку автолюбителів хочуть зобов’язати проходити розширені медичні обстеження, які включають оцінку зору, швидкості реакції та здатності до концентрації уваги.

Після досягнення 70 років такі перевірки пропонується проводити частіше, а з 75 років — щорічно. У разі незадовільних результатів пропонується позбавляти водія права керування транспортом.

Автори законодавчої ініціативи наголошують, що вікові зміни, зокрема когнітивні порушення, стають помітними у багатьох українських водіїв і можуть суттєво підірвати безпеку дорожнього руху, збільшуючи ризик аварій.

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Якщо законопроєкт отримає схвалення, десятки тисяч водіїв будуть зобов’язані систематично підтверджувати свою здатність керувати автомобілем.

Поки що важко прогнозувати, як часто громадяни не проходитимуть тести й втрачатимуть водійські права, але сам факт запровадження регулярних перевірок викликає занепокоєння експертів.

На їхню думку, масове тестування може перевантажити систему охорони здоров’я та створити підґрунтя для корупційних ризиків.

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Зазначимо, документ начебто спрямований на наближення українського законодавства до європейських норм. Аналогічні ініціативи розглядаються і в країнах ЄС у межах програми Vision Zero, мета якої — звести кількість дорожньо-транспортних пригод до нуля на європейських трасах.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти пояснили, чому віддати перевагу водієві у спеку, щоб заощадити паливо: відкрити вікна чи включити кондиціонер.

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