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Мета — обмежити права літніх водіїв? В Раді зареєстровано суперечливий законопроєкт
Схоже, в Україні влада має серйозні наміри посилити контроль за літніми автомобілістами і ввести сумнозвісний «віковий ценз». Про це говорить те, що законопроєкт № 8082 знову внесений на розгляд до Ради, пише «Автотема».
Зокрема, народні депутати пропонують запровадити багаторівневу систему контролю за станом здоров’я літніх водіїв. Після досягнення 65-річного віку автолюбителів хочуть зобов’язати проходити розширені медичні обстеження, які включають оцінку зору, швидкості реакції та здатності до концентрації уваги.
Після досягнення 70 років такі перевірки пропонується проводити частіше, а з 75 років — щорічно. У разі незадовільних результатів пропонується позбавляти водія права керування транспортом.
Автори законодавчої ініціативи наголошують, що вікові зміни, зокрема когнітивні порушення, стають помітними у багатьох українських водіїв і можуть суттєво підірвати безпеку дорожнього руху, збільшуючи ризик аварій.
Якщо законопроєкт отримає схвалення, десятки тисяч водіїв будуть зобов’язані систематично підтверджувати свою здатність керувати автомобілем.
Поки що важко прогнозувати, як часто громадяни не проходитимуть тести й втрачатимуть водійські права, але сам факт запровадження регулярних перевірок викликає занепокоєння експертів.
На їхню думку, масове тестування може перевантажити систему охорони здоров’я та створити підґрунтя для корупційних ризиків.
Зазначимо, документ начебто спрямований на наближення українського законодавства до європейських норм. Аналогічні ініціативи розглядаються і в країнах ЄС у межах програми Vision Zero, мета якої — звести кількість дорожньо-транспортних пригод до нуля на європейських трасах.
Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти пояснили, чому віддати перевагу водієві у спеку, щоб заощадити паливо: відкрити вікна чи включити кондиціонер.484
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