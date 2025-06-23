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Українські дрони підпалили паливні резервуари під Ростовом (фото)

9:45 23 червня 2025
Дрони підпалили паливні резервуари під Ростовом

Росію знову атакували дрони. На території комбінату Росрезерву «Атлас» у Ростовській області палають паливні резервуари внаслідок влучання дрона. Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на дані супутникового сервісу NASA FIRMS.

Сильне займання відмічено о 3:41 ранку на всій території комбінату, де розміщено 32 цистерни з нафтопродуктами.

Нагадаємо, що комбінат «Атлас» не вперше стає ціллю для українських дронів. Зокрема, в ніч на 29 листопада 2024 року на підприємстві також сталася масштабна пожежа після атаки ударних безпілотників.

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Також комбінат уже зазнавав удару в серпні 2024 року — тоді також пошкодило паливні ємності, що спричинило сильне займання.

Про нафтобазу «Атлас» у Ростовській області відомо, що комбінат «Атлас» управління федерального агентства з державних резервів у південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил країни-агресора.

Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони росії та росрезерву в рамках навчань «кавказ-2020».

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Ілюстративне фото

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