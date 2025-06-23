Сорокаградусна спека та зливи зі шквальним вітром: якою буде погода в Україні в останній тиждень червня

В Україні, де встановилася прохолодна погода, протягом цього тижня очікуються коливання температури повітря, дощі та поривчастий вітер. Такий прогноз дав синоптик Ігор Кібальчич.

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«До кінця червня в Україні переважатиме досить мінлива погода, з нерівномірним розподілом температури повітря та короткочасними дощами. Синоптичні умови сприятимуть надходженню вологого повітря із заходу та південного заходу Європи, тому дощі подекуди виявляться сильними, часом у супроводі шквалистого посилення вітру та граду. Найспекотніша погода прогнозується у південних областях країни та на Закарпатті. Тут окремими днями стовпчики термометрів можуть досягати позначок +35…+37 °З. На решті країни температурне тло загалом відповідатиме кліматичній нормі», — прогнозує він.

У понеділок, 23 червня, вночі у східних, південних та Дніпропетровській областях, вдень у Приазов'ї, Криму та на Донбасі очікуються дощі, грози, місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. В інших регіонах без опадів. Вітер у західній частині змінних напрямків, в інших регіонах північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +7…+15 °С, у південній половині +12…+17 °С; вдень +18…+23 °С, у південних та місцями західних областях +25…+30 °С.

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У вівторок, 24 червня, вночі місцями у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих пунктах можливі град та шквали, 17 — 22 м/с. У південних та південно-східних областях без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +13…+18°С, на північному сході +8…+13°С; днем +20…+26 °С, у південних, центральних областях та на Закарпатті +27…+33 °С.

У середу, 25 червня, вночі у східній частині України, вдень у північно-західних областях очікуються грозові дощі, на решті території країни без опадів. Вітер на півдні змінних напрямків, в інших областях західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +11…+17 °С, на півдні місцями до +20 °С; днем +22…+27 °С, у південних регіонах +28…+33 °С.

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У четвер, 26 червня, на більшій частині території України очікується сонячна погода без опадів. Лише вночі у північно-східних областях, удень місцями на крайньому заході пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині вдень при грозах можливі локальні шквали, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+19 °С, удень +23…+29 °С, на півдні та на Закарпатті повітря прогріється до +31…+36 °С.

У п'ятницю, 27 червня, у західних, північних, центральних та Одеській областях очікується нестійкий характер погоди. Пройдуть грозові дощі, удень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. На решті території України без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, удень південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, удень +22…+28 °С, у центральних та південних областях місцями +32…+37 °С.

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У суботу, 28 червня, вночі на півночі Лівобережжя, вдень у західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 7−12 м/с, удень у більшості областей можливі пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, удень +21…+27 °С, у Криму та Приазов'ї місцями до +30 °С.

У неділю, 29 червня, у північно-східній частині країни пройдуть короткочасні дощі, часом з грозою. У решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, вранці та днем пориви, 15−20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+18 °С, вдень +19…+24 °С, на півдні +24…+29 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кібальчич дав прогноз погоди на літо.

Фото: Pixabay

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