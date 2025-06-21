У суботу ще доведеться «померзнути»: прогноз синоптиків на вихідні 21 та 22 червня

Як і обіцяли синоптики, третя декада червня в Україні буде прохолодною, з вітром та дощами.

Метеоролог Ігор Кібальчич зазначає, що у зв'язку з переважанням північних повітряних мас та активізації атмосферних фронтів у багатьох регіонах України температура повітря очікується на 4 — 6 °C нижчою за середні багаторічні показники.

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У суботу, 21 червня, у західних областях уночі в районі Полісся, днем також у Вінницькій області пройдуть невеликі дощі, на решті регіону без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, удень +18…+23 °С.

У північній частині України упродовж доби пройдуть невеликі короткочасні дощі, удень місцями у супроводі грози. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12°С, удень +17…+22°С.

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У центральних областях очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі протягом доби. Вдень місцями можливі грози. Вітер переважатиме північно-західний напрям, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 7… +12 °С, днем ​​+18… +23 °С.

У південній частині країни вночі без істотних опадів, удень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західного напрямку, 9 — 14 м/с, удень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +10…+16°С, удень +19…+24°С.

У східних областях уночі без істотних опадів. Вранці та вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі, можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12°С, удень +17…+22°С.

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У неділю, 22 червня, в західних регіонах України вночі без опадів, вранці та днем очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15 — 20 м/с. днем +20…+25 °С, на Закарпатті до +27 °С.

У північних областях уночі без опадів, удень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, 17 — 22 м/сек. Вітер переважно західного спрямування, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6…+12°С, удень +17…+22°С.

У центральних областях країни вночі без опадів, удень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, 15 — 20 м/сек. Вітер переважно північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13°С, удень +21…+26°С.

У південній частині України очікується тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+16°С, удень +24…+29°С.

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У східних областях уночі без опадів, вдень очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, при грозах можливе посилення до 15−20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +7…+12°С, удень +20…+25°С.

Нагадаємо, наприкінці червня ще очікуються кілька днів з магнітними бурями, щоправда, зі слабкою геомагнітною активністю.

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