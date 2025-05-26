Весна розпрощається з Україною грозами та шквалами, а літо обіцяє бути спекотним, але без температурних рекодів

Як і минулого тижня, нинішня сімденка обіцяє бути дощовою — до кінця травня в Україні очікується нестійкий характер погоди під впливом циклонів та атмосферних фронтів.

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За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, подекуди опади будуть значними, вони супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру.

«Температурний фон розподілятиметься нерівномірно по території. Західні області країни перебуватимуть у холодній повітряній масі, тому середні температурні показники тут очікуються на 4 — 7 °C нижчими за кліматичну норму. Найтепліша погода встановиться у південно-східній частині країни, куди надходитимуть теплі повітряні потоки з Кавказького регіону та Середньої Азії», — зазначив він.

У понеділок, 26 травня, передбачається нестійка та дощова погода під впливом малорухомого атмосферного фронту в Київській, Чернігівській, Одеській та західних областях. Дощі будуть помірними, місцями значними. На решті території країни без істотних опадів. Вітер у західних областях північно-західний, 5 — 10 м/с, на решті території України південно-східний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі вдень очікується посилення до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, вдень +20…+28 °С, у Криму до +30 °С. У західних та північно-західних областях вночі +4…+10 °С, вдень +9…+18 °С.

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У вівторок, 27 травня, волога й нестійка погода збережеться в західних, південних, Київській областях, вдень також короткочасні дощі з грозами пройдуть у центральних регіонах. У східній і північно-східній частині — без істотних опадів. Вітер на Лівобережжі південно-східний, 9 — 14 м/с, вдень очікуються пориви 15 — 20 м/с; у решті регіонів змінних напрямків, 5 — 10 м/с.

У середу, 28 травня, дощі прогнозуються в більшості областей України, місцями можливі грози та шквалисте посилення вітру. Переважно без опадів буде лише на крайньому сході та у Криму. Вітер на Лівобережжі очікується південно-східний, 9 — 14 м/с, на решті території змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, вдень +15…+22 °С, на крайньому сході до +28 °С.

У четвер, 29 травня, по всій території України пройдуть дощі, вдень у північно-західних областях місцями значні, подекуди з грозами, градом і шквалами. Відносно суха погода прогнозується лише у Криму та Приазов’ї. Вітер очікується південно-східний, 7 — 12 м/с, у західній частині північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, вдень +14…+22 °С.

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У п’ятницю, 30 травня, вночі дощі пройдуть у західних областях, вдень опади поширяться також на північні та центральні регіони України. Місцями можливі грози. Вітер на Лівобережжі південного напрямку, на Правобережжі північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі передбачається +10…+16 °С, вдень +14…+22 °С, на крайньому сході до +27 °С.

У суботу, 31 травня, вночі очікується погода без істотних опадів, вдень у західних та східних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями у супроводі грози. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10…+17 °С, у західній частині місцями +4…+9 °С; вдень +18…+23 °С.

У неділю, 1 червня, дощі різної інтенсивності прогнозуються в західних, східних областях, а також у Криму. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +8…+15 °С, вдень +19…+24 °С.

Також Ігор Кібальчич спрогнозував погоду влітку, наголосивш, що літо очікується теплим, подекуди спекотним та з нерівномірним зволоженням. Втім, додав, що цей прогноз — попередній, з достовірністю не більше 60 — 65%, на відміну більш точних прогнозів — на декаду або місяць.

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«Цього року весняний період на території України виявився досить контрастним: у березні спостерігалися рекордно високі температурні показники, а травень здивував багатьох українців тривалими холодами та частими заморозками, особливо в північних та західних областях. Більше того, починаючи з 2020 року, практично кожен травень був або в межах норми за температурою, або прохолодним. Усе це є наслідком стрімкого потепління в Арктичному регіоні. Чим вища температура у приполярній області, тим є меншим міжширотний температурний градієнт і частіше спостерігаються меридіональні синоптичні процеси над Європою навесні та на початку літа, які сприяють проникненню арктичних повітряних мас у південні широти», — зазначив метеоролог.

Нагадаємо, що у вихідні Україна перебувала під впливом різних повітряних мас: з південного сходу в країну надходило тепле та сухе повітря з Центральної Азії, а у західних регіонах було прохолодно та волого.

Фото Pixabay

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