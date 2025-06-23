- 00:01 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 23.06 22:38 Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рідного міста: про російських нелюдів ані слова
- 23.06 22:27 Чи варто купувати дві однакові речі різних кольорів: у пріоритеті колір, який освіжає
- 23.06 22:00 Королівські ласощі: готуються дуже просто
- 23.06 21:31 «Брудом поливають ті, які у своєму житті нічого не досягли!»: новий образ Тіни Кароль не залишив байдужими українців
- 23.06 21:02 Не викидайте гнилі помідори: можете використати їх у саду
- 23.06 20:35 Майже три роки чекали на диво: в бою на Донеччині загинув слюсар із Черкащини
- 23.06 20:07 Картопляний салат з яйцями: простий та смачний рецепт, який точно вам сподобається
- 23.06 19:44 Зможуть використовувати до 800 «Шахедів»: рф у рази збільшує виробництво дронів
- 23.06 19:19 Чекають страшні випробування: популярна акторка заспівала гімн на вершині Говерли
- 23.06 19:18 «росія знущається з пам'яті загиблих»: глава МВС — про обмін тілами та цинізм ворога
- 23.06 19:04 Дівам — «Трійка жезлів» та підбиття підсумків, Скорпіонам — «Сонце» та заряд енергії: Таро-прогноз на вівторок, 24 червня
Власник кримських зоопарків Зубков тяжко постраждав внаслідок нападу левів (відео)
В окупованому Криму власник кримського парку левів «Тайган» Олег Зубков опинився у тяжкому стані після нападу лева. Російський блогер та зоозахисник Сергій Марченко повідомив, що під час вечірньої годівлі, коли Зубков на електромобілі з м'ясом заїхав на територію левів, один із хижаків схопив його за шию.
За словами блогера, швидку не викликали, побоюючись, що він помре до її приїзду, і співробітники доправили його до лікарні самостійно, повідомляє «Крим.Реалії».
МОЗ окупованого Криму підтвердило інформацію про напад, уточнивши, що Зубкова готують до транспортування з Білогірська до сімферопольської лікарні імені М.О. Семашко. Його стан оцінюється як тяжкий.
Олег Зубков, власник зоопарків «Казка» (Ялта) та «Тайган» (Білогірськ), з 2014 року активно співпрацює з російською владою після окупації Криму, підтримуючи, зокрема, війну проти України. Наприкінці 2024 року він привіз велику партію тварин для своїх зоопарків із окупованих територій материкової України.
У жовтні 2024 року у «Тайгані» після нападу левів загинула співробітниця парку Леокадія Перевалова. Тоді Зубков заявив: «леви — вищі хижаки, і вони не пробачають помилок».
Як писали «ФАКТИ», у липні 2018 року лев із парку Зубкова вкусив туристку. За екскурсію жінка заплатила 6 тисяч карбованців як за ексклюзивну послугу. На території парку вона підійшла до лева і поклала йому руку на гриву. Поки її фотографували, лев вкусив туристку. У момент нападу хижаків Зубков був поруч, але не зміг відразу втихомирити своїх тварин.526
Читайте нас у Facebook
Близнюкам не бажано влазити у борги, а у Терезів та Левів можливий несподіваний бонус: фінансовий гороскоп на тиждень 23 — 29 червня