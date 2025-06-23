Власник кримських зоопарків Зубков тяжко постраждав внаслідок нападу левів (відео)

В окупованому Криму власник кримського парку левів «Тайган» Олег Зубков опинився у тяжкому стані після нападу лева. Російський блогер та зоозахисник Сергій Марченко повідомив, що під час вечірньої годівлі, коли Зубков на електромобілі з м'ясом заїхав на територію левів, один із хижаків схопив його за шию.

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За словами блогера, швидку не викликали, побоюючись, що він помре до її приїзду, і співробітники доправили його до лікарні самостійно, повідомляє «Крим.Реалії».

МОЗ окупованого Криму підтвердило інформацію про напад, уточнивши, що Зубкова готують до транспортування з Білогірська до сімферопольської лікарні імені М.О. Семашко. Його стан оцінюється як тяжкий.

Олег Зубков, власник зоопарків «Казка» (Ялта) та «Тайган» (Білогірськ), з 2014 року активно співпрацює з російською владою після окупації Криму, підтримуючи, зокрема, війну проти України. Наприкінці 2024 року він привіз велику партію тварин для своїх зоопарків із окупованих територій материкової України.

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У жовтні 2024 року у «Тайгані» після нападу левів загинула співробітниця парку Леокадія Перевалова. Тоді Зубков заявив: «леви — вищі хижаки, і вони не пробачають помилок».

Як писали «ФАКТИ», у липні 2018 року лев із парку Зубкова вкусив туристку. За екскурсію жінка заплатила 6 тисяч карбованців як за ексклюзивну послугу. На території парку вона підійшла до лева і поклала йому руку на гриву. Поки її фотографували, лев вкусив туристку. У момент нападу хижаків Зубков був поруч, але не зміг відразу втихомирити своїх тварин.

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