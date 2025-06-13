Безпілотники масовано атакували Крим: вибухи лунали в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Алушті, Феодосії (відео)

В окупованому росією Криму, де нещодавно СБУ організувала вибухи біля опор мосту через Керченську протоку, у ніч проти 13 червня лунали вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

Російське міноборони заявило про знешкодження 125 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, у тому числі 70-ти — над територією АРК.

Своєю чергою тг-канал «Кримський вітер» пише, що вночі вибухи було чути в районі Сімферополя та околиць.

РЕКЛАМА

Також повідомляється про вибухи, які чули мешканці Євпаторії, Алушти, Севастополя, Бахчисарайського району та Феодосії, Сак, Новофедорівки та Качі.

За непідтвердженими наразі даними, цілями для ударних дронів були, зокрема, аеродроми «Саки», «Гвардійське» та «Кіровське».

РЕКЛАМА

Повідомлялося про проліт ударних БпЛА і в районі Перевального. До речі, місяць тому в районі цього населенного пункту українські дрони завдали удару по складам з БК. В цьому районі дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони чф рф та 8-й артилерійський полк.

Фото тг-канала «Кримський вітер»

291

Читайте нас у Facebook