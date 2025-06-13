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Безпілотники масовано атакували Крим: вибухи лунали в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Алушті, Феодосії (відео)

9:06 13 червня 2025
Українські БПЛА атакували Крим. Фото «Кримський вітер»

В окупованому росією Криму, де нещодавно СБУ організувала вибухи біля опор мосту через Керченську протоку, у ніч проти 13 червня лунали вибухи.

Російське міноборони заявило про знешкодження 125 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, у тому числі 70-ти — над територією АРК.

Своєю чергою тг-канал «Кримський вітер» пише, що вночі вибухи було чути в районі Сімферополя та околиць.

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Також повідомляється про вибухи, які чули мешканці Євпаторії, Алушти, Севастополя, Бахчисарайського району та Феодосії, Сак, Новофедорівки та Качі.

 

За непідтвердженими наразі даними, цілями для ударних дронів були, зокрема, аеродроми «Саки», «Гвардійське» та «Кіровське».

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Повідомлялося про проліт ударних БпЛА і в районі Перевального. До речі, місяць тому в районі цього населенного пункту українські дрони завдали удару по складам з БК. В цьому районі дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони чф рф та 8-й артилерійський полк.

Фото тг-канала «Кримський вітер»

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