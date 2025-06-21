Під вибухи «Шахедів» й балістичних ракет: відомий гурт переспівав українською свій хіт

Популярний гурт «Антитіла» перезапустив свій хіт майже 15-річної давнини. Пісня «Дивись у мій екран» — україномовний рімейк пісні «Смотри в меня». Разом з композицією гурт випустив потужне відео, зняте за канонами кіно. Його режисер — Віктор Придувалов. У кадрі — моменти війни, яка зараз йде в Україні, а головний герой — воїн, який керує безпілотником. Відомо, що герої кліпу — колишні актори, а зараз оператори дронів: Петро Єржикевич, Дмитро Мельничук, які знімалися у своїй бойовій формі. Оператор кліпу — Ярослав Пілунський, який воює з першого дня війни. Він присвятив роботу памʼяті загиблих побратимів, пілотів «групи Адам».

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В кліпі знались оператори дронів, які зараз воюють на передовій

— Кожен кадр у відеороботі — це не гра, а прожите, відчуте, пережите, — презентував роботу фронтмен гурту Тарас Тополя. — І за збігом обставин, розгортання самих зйомок відбувалося протягом чергової жахливої ночі в Києві, під вибухи «Шахедів» й балістичних ракет. Атмосфера на знімальному майданчику була відповідна. Кліп хоч знімався не «на нулі», але під час розгортання, рано вранці, лунали вибухи й небезпека була зовсім поруч. Окупанти вчергове атакували столицю «Шахедами» і балістикою.

«Емоції зашкалюють та охоплюють!!! - поділилися у коментарях під відео. — Безмежно дякую!»

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«Дуже сильна пісня, — написали у мережі. — Особисто на тлі, як за нашими „безпілотниками“ полюють».

Раніше Тарас Тополя зізнавався, скільки заробляє під час війни.

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