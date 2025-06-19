Його улюблена пісня: Святослав Вакарчук привітав сина з днем народження

Відомий музикант, лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук об'єднався з популярним гуртом Badstreet Boys в оновленій версії свого легендарного хіта. Пісню «911» вони переспівали заради благодійного збору на «Дронопад». Гурт Badstreet Boys, у складі якого артисти Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ та Слава Кедр, відомий кавер-версіями популярних пісень, які вони співають заради благодійних цілей. Саме гумористичний бойз-бенд став автором ідеї для кліпу оновленого хіта у стилі 90-х.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми об'єднали дві потужні стихії — Badstreet Boys і „Океан Ельзи“, — написали музиканти на своїх сторінках у соціальній мережі. — Рімейк легендарної пісні „911“ звучить як код допомоги».

Пісню “911” переспівали заради благодійного збору на “Дронопад”

Відомо, що благодійна мета приурочена до великого музичного фестивалю, який відбудеться цього літа у Києві. У коментарях до відео пісні Святослав Вакарчук додав, що її вихід збігся з днем народження сина музиканта — Івана.

РЕКЛАМА

«У мого Івана сьогодні День Народження, — написав Вакарчук. - Вже чотири. А 911 його улюблена пісня. Так що реліз вчасний».

«Хай росте здоровим і щасливим, — привітали в коментарях. — Дуже шикарне втілення улюбленої пісні, ще й з такою талановитою командою».

«Нехай зростає здоровим і щасливим хлопчиком під мирним українським небом!» — побажали Івану.

РЕКЛАМА

«Ну це просто вогонь, обожнюю вас!!!» — відреагувала на хіт співачка Кола.

«Найкращий „Океан Ельзи“, який я бачила з часів посадки в холодильник», — додали у коментарях, пригадуючи відомий кліп гурту.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у кліпі популярного музиканта знялися українські зірки.

214

Читайте нас у Facebook