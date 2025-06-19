- 00:36 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 19.06 22:28 Секрети ароматів, які стимулюють витрачати гроші: зверніть увагу на нюанси
- 19.06 22:01 Сирний пиріг з черешнею: легкий десерт готується за півгодини
- 19.06 21:31 Кеті Перрі викликала занепокоєння шанувальників відсутністю обручки
- 19.06 21:02 Найкраща спеція для мозку: яка трава може суттєво покращити пам’ять
- 19.06 20:59 Семирічну дівчинку, яка зникла в Одесі, знайшли вбитою
- 19.06 20:38 Ціни на нафту та хвиля мігрантів: Пелюховський про кризу у разі війни на Близькому Сході
- 19.06 20:35 Близько місяця у шпиталі боролись за його життя: на Вінниччині поховали 22-річного розвідника, якого важко поранили на Курщині
- 19.06 20:08 Кукурудзяний мус з двома видами сиру — можна тим, хто на дієті
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» від влади? Що пишуть ЗМІ про кандидата в очільники БЕБ Цивінського
- 19.06 19:43 У рф знайшли застосування новій зброї з КНДР: експерт розповів, чому вона може стати дуже небезпечною
- 19.06 19:16 Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною
Його улюблена пісня: Святослав Вакарчук привітав сина з днем народження
Відомий музикант, лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук об'єднався з популярним гуртом Badstreet Boys в оновленій версії свого легендарного хіта. Пісню «911» вони переспівали заради благодійного збору на «Дронопад». Гурт Badstreet Boys, у складі якого артисти Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ та Слава Кедр, відомий кавер-версіями популярних пісень, які вони співають заради благодійних цілей. Саме гумористичний бойз-бенд став автором ідеї для кліпу оновленого хіта у стилі 90-х.
«Ми об'єднали дві потужні стихії — Badstreet Boys і „Океан Ельзи“, — написали музиканти на своїх сторінках у соціальній мережі. — Рімейк легендарної пісні „911“ звучить як код допомоги».
Відомо, що благодійна мета приурочена до великого музичного фестивалю, який відбудеться цього літа у Києві. У коментарях до відео пісні Святослав Вакарчук додав, що її вихід збігся з днем народження сина музиканта — Івана.
«У мого Івана сьогодні День Народження, — написав Вакарчук. - Вже чотири. А 911 його улюблена пісня. Так що реліз вчасний».
«Хай росте здоровим і щасливим, — привітали в коментарях. — Дуже шикарне втілення улюбленої пісні, ще й з такою талановитою командою».
«Нехай зростає здоровим і щасливим хлопчиком під мирним українським небом!» — побажали Івану.
«Ну це просто вогонь, обожнюю вас!!!» — відреагувала на хіт співачка Кола.
«Найкращий „Океан Ельзи“, який я бачила з часів посадки в холодильник», — додали у коментарях, пригадуючи відомий кліп гурту.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у кліпі популярного музиканта знялися українські зірки.214
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня