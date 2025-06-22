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«Гарна Надя, гарна риба, гарні лебедики»: Дорофєєва посвітила формами на відпочинку
Події останніх днів з частими обстрілами привели багатьох українців, в тому числі й співачку Надію Дорофеєву до важкого морального стану.
«Останній тиждень емоційно був просто жесть. І морально, і фізично вже треба було зупинитися й видихнути», — написала артистка у соціальній мережі.
Дорофеєва разом з чоловіком Михайлом Кацуріним вирішила «перевести подих» у селі Стара Вижівка Волинської області, як вказано в геолокації.
Там подружжя насолоджувалося сільськими краєвидами, готувало нехитрі смачні страви і відпочивало на пляжі.
Шанувальникам Наді сподобався «вайб спокою», який відчувається від допису, і вони відреагували на нього добрими побажання та смайликами, а також компліментами про фігуру співачки. В тому числі на фото Дорофеєвої відреагувала її коллега — реперка Alyona Alyona.
В цілому допис отримав більше 85 тисяч «лайків»
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розкрила секрет своєї дієти, яка дозволяє їсти досхочу, і при цьому не набирати зайвої ваги.
Фото зі сторінки Надії Дорофеєвої у соцмережі640
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