«Гарна Надя, гарна риба, гарні лебедики»: Дорофєєва посвітила формами на відпочинку

Події останніх днів з частими обстрілами привели багатьох українців, в тому числі й співачку Надію Дорофеєву до важкого морального стану.



«Останній тиждень емоційно був просто жесть. І морально, і фізично вже треба було зупинитися й видихнути», — написала артистка у соціальній мережі.

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Дорофеєва разом з чоловіком Михайлом Кацуріним вирішила «перевести подих» у селі Стара Вижівка Волинської області, як вказано в геолокації.

Там подружжя насолоджувалося сільськими краєвидами, готувало нехитрі смачні страви і відпочивало на пляжі.

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Шанувальникам Наді сподобався «вайб спокою», який відчувається від допису, і вони відреагували на нього добрими побажання та смайликами, а також компліментами про фігуру співачки. В тому числі на фото Дорофеєвої відреагувала її коллега — реперка Alyona Alyona.

Фото - скріншот

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В цілому допис отримав більше 85 тисяч «лайків»

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розкрила секрет своєї дієти, яка дозволяє їсти досхочу, і при цьому не набирати зайвої ваги.

Фото зі сторінки Надії Дорофеєвої у соцмережі

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