86-річного першого віце-президента Національній академії наук Володимира Горбуліна вважають батьком ракетно-космічної галузі незалежної України. Він був одним з творців РНБО та авторів Концепції національної безпеки та оборони, радником зі стратегічних питань Віктора Ющенка, Олександра Турчинова і Петра Порошенка.

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Днями він зі своїм постійним співавтором, директором Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Валентином Бадраком дав велике інтерв'ю «ВВС Україна». В розмові вони торкнулися кількох тем: про роль дронів у сучасній війні («це головний фактор, який формує результати бойових дій»), про розробки українських балістичних ракет («без серйозних ракетних досягнень війну з росією виграти неможливо»), про російський «Орєшнік» («дати характеристику по єдиному пуску, який був в якійсь мірі успішним, бо долетіло до Дніпра, я не знаю, хто би зміг так сміливо взяти на себе відповідальність і сказати, що ця ракета вже відповідає всім вимогам, які пред'являються сьогодні до ракетної техніки»), про кінець війни («після того, що наробив Трамп, я для себе вирішив виключити можливість прогнозувати, коли закінчиться ця війна»; «Україна буде воювати до останнього солдата»).

На питання ВВС про те, що нам треба починати розробляти власну ядерну зброю, Горбулін відповів: «Ми ніколи в Україні її не розробляли. Я думаю, що є інший шлях. Це об'єднатися з країнами Західної Європи, які весь час відчувають на собі загрозу російської федерації. Буквально два чи три тижні тому прем'єр-міністр Польщі Туск сказав про те, що вони б відчували себе краще, якби в них була ядерна зброя. На це не можна не реагувати».

І далі: «Велика Британія може ядерну зброю використовувати, тільки коли Сполучені Штати на це дають свою згоду. А французький ядерний арсенал? Вони про це відкрито заявили, що його недостатньо для того, щоб зупинити рф, якщо почнеться війна російської федерації проти Західної Європи. Тому треба шукати союзницькі мости для того, щоб Україна зайнялась своїм ядерним озброєнням. Враховуючи наукову школу, яка є в Україні, і те, що Україна має достатньо не тільки наукову базу. Тому я думаю, що об'єднавшись з якоюсь країною Європи, ми можемо спробувати піти на такий крок».

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«Це не просто „Україна зробить ядерну зброю“. Ні, не так. Україна спільно з країнами в об'єднаному клубі це зробить. Наприклад, це Україна, Британія, Польща, можливо країни Балтії, які відчувають підвищену небезпеку, будемо так казати. Такий клуб міг би створити цю зброю і мати можливість розповсюджувати зону безпеки на усю Європу».

Щодо реальної загрози застосування росією ядерної зброї: «На мій погляд, це палка з двома кінцями. Тому що чорнобильська ситуація показала, наскільки вразливе, я б сказав, все людство щодо того, де і як відбудеться ядерний вибух.

Тому, завдавши удар по Україні, росія повинна бути впевнена, куди будуть нестися хмари… Під час Чорнобильської аварії вони неслися до Швеції і до Норвегії, неслися до Західної Європи… Я вже не кажу про наші західні області, хоча всі чомусь думали, що це буде тільки Україна і білорусь.

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Спрогнозувати цю ситуацію практично неможливо. Управляти кліматом і переносом повітряних мас у повітрі людство ще не навчилось. Тому тут палка з двома кінцями. Завдання ядерного удару по Україні може обернутися проти самої Російської Федерації. Важливо, як на це будуть дивитися інші країни, які мають потужну ядерну зброю, в першу чергу, Сполучені Штати".

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