росія розширює бази ядерної зброї: у Швеції зробили гучну заяву

росія, очевидно, розширює свої бази ядерної зброї поблизу Європи. Про це повідомляє шведський телеканал SVT, посилаючись на нові супутникові знімки ракетних складів, випробувальних полігонів та огороджених залізничних станцій.

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Наприклад, у Калінінграді значно розширено ймовірний склад ядерної зброї.

«Ми дуже уважно стежимо за російськими можливостями в цьому районі, — цитує телеканал міністра оборони Швеції Пала Йонсона. — росія знизила поріг ядерних загроз, і ми бачили, як вона робила це понад 200 разів на різних політичних рівнях з моменту вторгнення в Україну».

За словами Вільяма Альберке, старшого наукового співробітника Тихоокеанського форуму, який раніше працював над ядерною політикою НАТО, росія намагається «перетворити страхи Заходу на зброю, яку він може використовувати».

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«росія знає, що ці загрози викликають паніку на Заході, і тому вона вже 25 років експериментує з ескалацією ядерних загроз, використовуючи їх щоразу, коли хоче чогось досягти», — каже він.

Раніше повідомлялося, що Британія виявила у своїх водах шпигунські сенсори росії, які могли шпигувати за атомними підводними човнами Сполученого Королівства.

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