кремль знову лякає «брудною бомбою»: ISW попереджає про спробу зірвати західну допомогу Україні

На тлі ударів США та Ізраїлю по ядерним об’єктам в Ірані кремлівські чиновники відроджують дезінформаційний наратив про нібито наміри України використати «брудну бомбу» проти росії. Як зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW), це може бути спробою вплинути на західні дискусії щодо подальшої військової допомоги Києву.

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На Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня володимир путін заявив, що застосування Україною «брудної бомби» було б «колосальною помилкою» і пригрозив «катастрофічною» відповіддю. Водночас він визнав, що немає жодних доказів того, що Київ має такі наміри.

Наступного дня заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв заявив, що у відповідь на використання «брудної бомби» росія може застосувати тактичну ядерну зброю.

Аналітики ISW нагадують, що подібні заяви вже лунали з боку Кремля у березні та жовтні 2022 року. Тоді, як і зараз, вони збігалися з активними обговореннями на Заході щодо надання Україні додаткового озброєння.

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«російські посадовці, ймовірно, знову вводять цей наратив на тлі триваючих дебатів у США та Європі щодо подальшої допомоги Україні», — йдеться у звіті ISW.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про теорію перемоги путіна у війні з Україною.

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