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Чи варто купувати дві однакові речі різних кольорів: у пріоритеті колір, який освіжає
Чи траплялося вам опинятися перед дилемою вибору сукні або босоніжок однакового фасону, але різних кольорів? Наприклад, подобаються обидва варіанти: і синього кольору, і зеленого… І, якщо кошти дозволяють, закрадається думка: а чи не купити обидві сукні або обидві пари босоніжок?
Швидше за все, варто зупинитися на покупці однієї речі, зваживши її поєднання з речами в гардеробі. Пріоритет потрібно віддати тому кольору сукні, який вас освіжає. Що стосується взуття, то тій парі, яка краще вписується в гардероб і практично з усім поєднується.
Іноді покупка двох речей може бути доречною. Якщо річ якісна і підходить за ціною, її варто купити, якщо фасон і кольори вам дійсно підходять. Якщо є хоч найменші сумніви, варто відмовитися від цієї ідеї.
Якщо є можливість, купіть спочатку одну річ і поносіть кілька днів. Можливо, рішення прийде само собою. Адже іноді при покупці ми зачаровуємося річчю, а при носінні розуміємо: вона не настільки зручна або не так сидить, як хотілося б.
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Фото з альбому Ольги Сметанської113
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