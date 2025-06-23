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Стиль життя

Чи варто купувати дві однакові речі різних кольорів: у пріоритеті колір, який освіжає

22:27 23 червня 2025
Однакові речі різних кольорів

Чи траплялося вам опинятися перед дилемою вибору сукні або босоніжок однакового фасону, але різних кольорів? Наприклад, подобаються обидва варіанти: і синього кольору, і зеленого… І, якщо кошти дозволяють, закрадається думка: а чи не купити обидві сукні або обидві пари босоніжок?

Швидше за все, варто зупинитися на покупці однієї речі, зваживши її поєднання з речами в гардеробі. Пріоритет потрібно віддати тому кольору сукні, який вас освіжає. Що стосується взуття, то тій парі, яка краще вписується в гардероб і практично з усім поєднується.

Іноді покупка двох речей може бути доречною. Якщо річ якісна і підходить за ціною, її варто купити, якщо фасон і кольори вам дійсно підходять. Якщо є хоч найменші сумніви, варто відмовитися від цієї ідеї.

Якщо є можливість, купіть спочатку одну річ і поносіть кілька днів. Можливо, рішення прийде само собою. Адже іноді при покупці ми зачаровуємося річчю, а при носінні розуміємо: вона не настільки зручна або не так сидить, як хотілося б.

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